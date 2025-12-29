Інтерфакс-Україна
11:44 29.12.2025

Зеленський: Про створення демілітаризованої зони на лінії розмежування наразі не йдеться

Створення демілітаризованої зони на лінії розмежування між Україною та РФ наразі в проєкті угоди про припинення війни не обговорюється, натомість ведуться дискусії про створення вільної економічної зони в Донецькій області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістів у понеділок після перемовин з президентом США Дональдом Трампом, хто патрулюватиме демілітарізовану зону, якщо її буде встановлено, президент України сказав: "В вашому питанні є і відповідь: якщо буде встановлено. Поки що про це не йдеться. Поки що ми говоримо про вільну економічну зону".

"Деталей поки що немає, але всі почали це питання проговорювати", - додав Зеленський.

На уточнююче запитання, чи під час перемовин у Флориді від української сторони вимагали виходу з Донбасу і на яких умовах, і чи була деталізована концепція вільної економічної зони, президент України відповів: "Деталізованої концепції вільної економічної зони поки що немає". "Ми обов’язково будемо це проговорювати з суспільством", - наголосив він.

"Що стосується виходу з Донбасу, дивіться: це ж не новина, що Росія цього хоче. У їхніх рожевих мріях, щоб нас в цілому не було на території нашої країни, і цим мріям вже не один рік. Але у нас є своя земля, своя територіальна цілісність, своя держава і свої інтереси. Ми будемо діяти відповідним інтересам України", - додав Зеленський.

 

Теги: #звт #демілітаризація

