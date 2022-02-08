Економіка

08:42 08.02.2022

Херсонський завод "Палада" виготовить композитний плавучий док для Туреччини в рамках ЗВТ

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Херсонський завод "Палада" виготовить композитний плавучий док для Туреччини в рамках ЗВТ

Херсонський державний завод "Палада", що входить до складу ДК "Укроборонпром", і турецька компанія Hidrodinamik Shipyard уклали контракт на будівництво та постачання композитного плавучого доку вантажопідйомністю 8500 тонн.

Згідно з пресрелізом компанії, морська споруда буде побудована з використанням сучасної технології: понтон виготовлять із морського залізобетону на основі сульфатостійкого портландцементу, а башти – із суднобудівної сталі. Таке поєднання матеріалів дозволить понад 50 років скорочувати витрати на обслуговування.

Усі основні матеріали будуть українського виробництва, а обладнання – європейських і турецьких постачальників.

При цьому уточнюється, що з 1968 року "Палада" побудувала 43 аналогічні доки різних модифікацій, 39 з яких успішно експлуатуються в багатьох країнах світу.

"Це перший україно-турецький контракт, укладений після того, як у присутності президентів обох країн – Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана – Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш підписали угоду про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною", – повідомив керівник заводу Євген Алхімов, якого цитує пресслужба.

Завод "Палада" виробляє доки та плавучі крани.

 

 

Теги: #україна #туреччина #звт
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