Шмигаль: Україна готова провести демілітаризацію Криму

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна готова провести демілітаризацію Криму.

"Сьогодні Крим - це один із центрів, звідки чиняться обстріли українських міст і вбивства українців. Такі дії окупантів перетворили військову інфраструктуру Росії в Криму на легітимну військову ціль. Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму та прибрати ці загрози і для нашої держави, і для всієї Європи", - сказав Шмигаль на другому саміті Кримської платформи у вівторок.

Водночас прем'єр наголосив, що Україна вітала б добровільне виведення Росії своїх військ і військової техніки з території Криму та інших тимчасово окупованих територій.