Інтерфакс-Україна
Події
09:25 22.11.2025

Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

1 хв читати
Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську
Фото: https://t.me/astrapress

В ніч проти суботи, 22 листопада, безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, вибухи пролунали у Сімферополі, Гвардійському, Красноперекопську та Армянську, повідомляють місцеві телеграм-канали.

За даними OSINT-аналізу ASTRA, під атаку попала електропідстанція в Красноперекопську. "В ніч на 22 листопада мешканці анексованого Криму повідомляли про вибухи. Зокрема, в телеграм-каналах з'явилося відео, як стверджувалося, одного з ударів. ASTRA геолокувала кадри і дійшла висновку, що на відео зафіксовано момент атаки на електропідстанцію в місті Красноперекопську за адресою: Північна вулиця, 14", - йдеться у повідомленні ASTRA у телеграм-каналі.

Зазначається, що підстанція 220 кВ "Красноперекопськ" — магістральна підстанція мережі високої напруги (вузол ФСК/"Россеті"), через яку йде транзит і розподіл потужності по півночі Криму. Поруч знаходиться ПС 220/6 кВ "Сода" — заводська підстанція Кримського содового заводу в Красноперекопську.

Під удар, за попередньою інформацією, потрапили критичні енергетичні об'єкти.

Теги: #крим #атака #astra

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:42 22.11.2025
Ворог ударив по півдню Одещини, двоє постраждалих

Ворог ударив по півдню Одещини, двоє постраждалих

15:23 21.11.2025
Бійці ГУР МО знищили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в Криму

Бійці ГУР МО знищили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в Криму

08:53 21.11.2025
Російська атака БПЛА спричинила загибель жінки на Чернігівщині

Російська атака БПЛА спричинила загибель жінки на Чернігівщині

05:52 21.11.2025
До п’яти загиблих і восьми поранених збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

До п’яти загиблих і восьми поранених збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

05:50 21.11.2025
В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок і підприємство, постраждало четверо людей – МВА

В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок і підприємство, постраждало четверо людей – МВА

17:45 10.11.2025
ССО знову уразили нафтобазу "Гвардійський" на ТОТ Криму

ССО знову уразили нафтобазу "Гвардійський" на ТОТ Криму

11:18 08.11.2025
ССО в Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів

ССО в Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів

11:10 29.10.2025
Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

17:25 26.10.2025
ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

18:03 17.10.2025
Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в Криму

Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в Криму

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

ОСТАННЄ

Низка сенаторів США обох партій висловили скептицизм стосовно плану Трампа по досягненню миру в Україні

Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

У Харківській області двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

Українську тактичну балістичну ракету FP7 поставлять на озброєння ЗСУ до кінця 2025р - головний конструктор компанії Fire Point

Сибіга: Польща повинна бути залучена до зусиль з встановлення миру в Україні

Президент Польщі: Ціною миру не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є РФ

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Ворог атакував Херсонщину, шестеро людей постраждали - ОВА

РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА