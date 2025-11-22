Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

Фото: https://t.me/astrapress

В ніч проти суботи, 22 листопада, безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, вибухи пролунали у Сімферополі, Гвардійському, Красноперекопську та Армянську, повідомляють місцеві телеграм-канали.

За даними OSINT-аналізу ASTRA, під атаку попала електропідстанція в Красноперекопську. "В ніч на 22 листопада мешканці анексованого Криму повідомляли про вибухи. Зокрема, в телеграм-каналах з'явилося відео, як стверджувалося, одного з ударів. ASTRA геолокувала кадри і дійшла висновку, що на відео зафіксовано момент атаки на електропідстанцію в місті Красноперекопську за адресою: Північна вулиця, 14", - йдеться у повідомленні ASTRA у телеграм-каналі.

Зазначається, що підстанція 220 кВ "Красноперекопськ" — магістральна підстанція мережі високої напруги (вузол ФСК/"Россеті"), через яку йде транзит і розподіл потужності по півночі Криму. Поруч знаходиться ПС 220/6 кВ "Сода" — заводська підстанція Кримського содового заводу в Красноперекопську.

Під удар, за попередньою інформацією, потрапили критичні енергетичні об'єкти.