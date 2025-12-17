До українських вишів з окупованого Криму вступає майже на 90% менше дітей, ніж до вторгнення, - представниця президента в АРК

У 2025 році з території тимчасово окупованого Криму до українських університетів за Квотою-2 вступило 47 дітей, повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко.

"У цьому році маємо 47 дітей. Торік була 51 дитина", - сказала вона, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" під час пресконференції у середу.

Куришко наголосила на тенденції до зменшення вступників. Зокрема, до початку повномасштабного вторгнення їхня кількість могла сягати близько 400 осіб.

За її словами, РФ цілеспрямовано перешкоджає вступній кампанії.

"Російська Федерація знає, коли відбувається вступна кампанія в Україні, і робить все для того, щоб не було зв’язку з українськими навчальними закладами", - зазначила Куришко.

Вона також підкреслила, що РФ вживає заходів, аби унеможливити дистанційне навчання кримських дітей та підлітків за українською програмою.

"Ми отримуємо інформацію про те, що може глушитися зв’язок. Тобто, просто в якийсь момент перестає працювати телефон і інтернет", - додала представниця президента.

Квота-2 - визначена частина обсягу бюджетних місць в українських університетах для вступників з ТОТ.