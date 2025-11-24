Інтерфакс-Україна
Події
09:25 24.11.2025

СБС ЗСУ завдали удару по хімзаводу в окупованому Криму

1 хв читати
СБС ЗСУ завдали удару по хімзаводу в окупованому Криму

Сили безпілотних систем атакували хімзавод БРОМ в окупованому Красноперекопську, повідомив командувач СБС Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

"Блекануто низку енергообʼєктів на окупованих територіях. Ночі 22 та 23.11 на хробачих болотах видалися гучними. Красноперекопська ПС - один з ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова", - написав Бровді в телеграм-каналі.

Він наголосив, що удар було завдано силами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС).

Теги: #удар #сбс #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 24.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 943 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 943 ворожі цілі

09:25 22.11.2025
Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

08:47 22.11.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 18 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

Під ворожим обстрілом опинилися 18 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

15:23 21.11.2025
Бійці ГУР МО знищили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в Криму

Бійці ГУР МО знищили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в Криму

08:55 20.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 635 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 635 ворожих цілей

19:15 19.11.2025
У Тернополі вже 92 постраждалих, в тому числі 18 дітей

У Тернополі вже 92 постраждалих, в тому числі 18 дітей

19:04 19.11.2025
У Тернополі постраждали близько 80 людей, розбір завалів триває

У Тернополі постраждали близько 80 людей, розбір завалів триває

14:10 18.11.2025
СБС завдали удали по ТЕС в окупованих Зугресі та Новому світі

СБС завдали удали по ТЕС в окупованих Зугресі та Новому світі

08:13 18.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 769 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 769 ворожих цілей

08:14 17.11.2025
У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили 125 російських БПЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

Переговори в Швейцарії триватимуть у неділю до ночі – Зеленський

Це найзмістовніша і найкраща зустріч відколи я на посаді – Рубіо про переговори з Україною у Женеві

Європейську контрпропозицію щодо встановлення миру в Україні з 24 пунктів вже надіслано США й Україні

ОСТАННЄ

У Чернігові внаслідок російської атаки постраждали двоє людей

Росіяни зранку обстріляли Херсон: загинула жінка, ще одна поранена

Стубб: Переговори в Женеві стали кроком вперед, але залишаються важливі питання

У системі "єЧерга" запрацювали нові правила для вантажного транспорту

Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одещини, виникло загоряння

Український Центр єдності у Чехії відкриється в Празі

Сили оборони знищили 125 російських БПЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 191 бойове зіткнення

Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

Україна та США обговорюють можливість зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА