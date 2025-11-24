СБС ЗСУ завдали удару по хімзаводу в окупованому Криму

Сили безпілотних систем атакували хімзавод БРОМ в окупованому Красноперекопську, повідомив командувач СБС Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

"Блекануто низку енергообʼєктів на окупованих територіях. Ночі 22 та 23.11 на хробачих болотах видалися гучними. Красноперекопська ПС - один з ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова", - написав Бровді в телеграм-каналі.

Він наголосив, що удар було завдано силами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС).