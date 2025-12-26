Бійці ГУР МО спалили ворожі засоби ППО та інші цілі в окупованому Криму

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" напередодні Різдва спалили низку дороговартісних цілей російських загарбників в тимчасово окупованому Криму, повідомляє пресслужба ГУР.

"Успішно уражені: пускова установка комплексу С-300В; радіолокаційна система РСП-6М2; командно-штабна машина "Редут-221" зі складу ЗРК "Бук-М3"; станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК "Бук-М3"", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Також бійці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, поруч з якою знаходились двоє російських окупантів.