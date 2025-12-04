Інтерфакс-Україна
Події
16:28 04.12.2025

ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

Бійці підрозділу "Примари" Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України минулої ночі уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29 на території військового аеродрому "Кача", а також аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" на тимчасово окупованій території Криму, повідомила пресслужба управління.

"4 грудня 2025 року на території військового аеродрому "Кача" в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29. У цю ж ніч під удар "Примар" потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу тимчасово окупованого Сімферополя", - йдеться у повідомленні ГУР в телеграм-каналі у четвер.

 

У повідомленні зазначено, що "спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію зс рф".

Як повідомлялося, 21 вересня 2025 року "Примари" вперше в історії спалили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Під час цієї ж операції було уражено й один багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

Теги: #гур_мо #крим #винищувач #ураження #рф

