ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

Бійці підрозділу "Примари" Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України минулої ночі уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29 на території військового аеродрому "Кача", а також аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" на тимчасово окупованій території Криму, повідомила пресслужба управління.

"4 грудня 2025 року на території військового аеродрому "Кача" в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29. У цю ж ніч під удар "Примар" потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу тимчасово окупованого Сімферополя", - йдеться у повідомленні ГУР в телеграм-каналі у четвер.

У повідомленні зазначено, що "спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію зс рф".

Як повідомлялося, 21 вересня 2025 року "Примари" вперше в історії спалили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Під час цієї ж операції було уражено й один багатоцільовий гелікоптер Мі-8.