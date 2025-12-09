Інтерфакс-Україна
21:20 09.12.2025

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна наразі не має достатньої підтримки партнерів для повернення окупованого РФ у 2014 році півострова Крим.

"Сьогодні, що стосується Криму, у нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів Крим. І може я це і сказав на першій зустрічі (з президентом США Дональдом Трампом – ІФ-У). І я вважаю, що я був правий. І скажу чесно, так, у нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у вівторок.

На питання, чи дійсно він говорив Путіну на першій зустрічі, що хоче повернути Крим і домогтися вступу України до НАТО, він сказав: "Я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним".

"Дивіться, ми реалісти, ми хочемо дійсно в НАТО. На мій погляд це справедливо. Але ми точно знаємо, що ні Сполучені Штати Америки, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО. І Росія, безумовно, ніколи не буде бачити нас там", - додав Зеленський.

