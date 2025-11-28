Інтерфакс-Україна
Події
16:32 28.11.2025

Трамп готовий визнати контроль РФ над Кримом та іншими окупованими територіями України в рамках "мирного плану" - ЗМІ

2 хв читати
Трамп готовий визнати контроль РФ над Кримом та іншими окупованими територіями України в рамках "мирного плану" - ЗМІ
Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп готовий визнати російський контроль над Кримом та іншими окупованими територіями України в рамках "мирного плану", повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

"Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями, щоб забезпечити угоду про припинення війни. Як стало відомо видання The Telegraph, Дональд Трамп відправив свого посланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера, щоб зробити пряму пропозицію Володимиру Путіну до Москви", - пише видання у п’ятницю.

Візит запланований наступного тижня. Джерела видання припускають, що команда Трампа вперто просуватиме цей пункт, попри спротив України та її європейських союзників.

Одне поінформоване джерело заявило: "Стає все більш очевидним, що американцям байдуже на позицію Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що забажають".

Зазначається, що Володимир Путін у четвер заявив, що юридичне визнання Вашингтоном Криму, Донецької та Луганської областей російською територією буде одним із ключових питань на переговорах щодо мирного плану президента США .

Кремль у п’ятницю також заявив, що отримав переглянуту стратегію припинення війни, розроблену після екстрених переговорів між українськими та американськими посадовцями минулими вихідними в Женеві.

У Женеві українські та американські посадовці домовилися про новий план із 19 пунктів, який є менш вигідним для Москви. Але численні джерела припускають, що американські пропозиції щодо визнання залишаються частиною стратегії.

Зазначено також, що Київ не буде змушений визнати контроль Росії над територіями, які вона незаконно анексувала з 2014 року. Конституція України забороняє будь-якому президенту чи уряду поступатися територією без попереднього винесення цього питання виборцям на загальнонаціональному референдумі.

"Очікувалося, що керівник апарату президента України Андрій Єрмак та його радник з національної безпеки Рустем Умєров вилетять до Флориди для зустрічі з американськими чиновниками на курорті пана Трампа Мар-а-Лаго цими вихідними", - додають у виданні.

Теги: #окуповані_території #трамп #крим #мирний_план_сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 27.11.2025
Україна домоглася вилучення з мирного плану пункту про амністію – посол Стефанішина

Україна домоглася вилучення з мирного плану пункту про амністію – посол Стефанішина

20:54 26.11.2025
Прокурор Джорджії закрив справу проти Трампа і його союзників про втручання у вибори

Прокурор Джорджії закрив справу проти Трампа і його союзників про втручання у вибори

11:09 26.11.2025
Росія бачила "мирний план" Трампа, але ні з ким його ще не обговорювала - Ушаков

Росія бачила "мирний план" Трампа, але ні з ким його ще не обговорювала - Ушаков

08:21 26.11.2025
Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

08:02 26.11.2025
Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України

Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України

07:43 26.11.2025
Трамп заявив, що документ щодо України було скорочено з 28 до 22 пунктів і він є лише концепцією, а оцінки територій залежать від ситуації на фронті

Трамп заявив, що документ щодо України було скорочено з 28 до 22 пунктів і він є лише концепцією, а оцінки територій залежать від ситуації на фронті

09:25 24.11.2025
СБС ЗСУ завдали удару по хімзаводу в окупованому Криму

СБС ЗСУ завдали удару по хімзаводу в окупованому Криму

18:50 23.11.2025
Стубб і Мелоні обговорили 28-пунктовий мирний план США з Трампом - ЗМІ

Стубб і Мелоні обговорили 28-пунктовий мирний план США з Трампом - ЗМІ

18:06 23.11.2025
Пастор Бернс про план з 28 пунктів: Компроміс без справедливості - не мир, а мовчання перед обличчям зла - це співучасть

Пастор Бернс про план з 28 пунктів: Компроміс без справедливості - не мир, а мовчання перед обличчям зла - це співучасть

14:57 23.11.2025
Остаточне рішення по мирній угоді буде лише після зустрічі Трампа із Зеленським – ЗМІ

Остаточне рішення по мирній угоді буде лише після зустрічі Трампа із Зеленським – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

ОСТАННЄ

Окупанти завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Херсоні, можливі перебої з електро- та водопостачанням

У Києві попрощались з воїном-інтернаціоналістом "Немо"

Інформація щодо присутності росіян на околицях Гуляйполя не відповідає дійсності - Волошин

Завершено капітальний ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" – мер

Повідомлення про "захід у Гуляйполе військ РФ" не відповідають дійсності – ЦПД

Завершилися прослуховування учасників із лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2026"

Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північних потоків", заарештували у ФРН

EVA відкрила четвертий магазин елітного формату

Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

СБС уразили три російські системи ППО за три дні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА