Трамп готовий визнати контроль РФ над Кримом та іншими окупованими територіями України в рамках "мирного плану" - ЗМІ

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп готовий визнати російський контроль над Кримом та іншими окупованими територіями України в рамках "мирного плану", повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

"Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями, щоб забезпечити угоду про припинення війни. Як стало відомо видання The Telegraph, Дональд Трамп відправив свого посланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера, щоб зробити пряму пропозицію Володимиру Путіну до Москви", - пише видання у п’ятницю.

Візит запланований наступного тижня. Джерела видання припускають, що команда Трампа вперто просуватиме цей пункт, попри спротив України та її європейських союзників.

Одне поінформоване джерело заявило: "Стає все більш очевидним, що американцям байдуже на позицію Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що забажають".

Зазначається, що Володимир Путін у четвер заявив, що юридичне визнання Вашингтоном Криму, Донецької та Луганської областей російською територією буде одним із ключових питань на переговорах щодо мирного плану президента США .

Кремль у п’ятницю також заявив, що отримав переглянуту стратегію припинення війни, розроблену після екстрених переговорів між українськими та американськими посадовцями минулими вихідними в Женеві.

У Женеві українські та американські посадовці домовилися про новий план із 19 пунктів, який є менш вигідним для Москви. Але численні джерела припускають, що американські пропозиції щодо визнання залишаються частиною стратегії.

Зазначено також, що Київ не буде змушений визнати контроль Росії над територіями, які вона незаконно анексувала з 2014 року. Конституція України забороняє будь-якому президенту чи уряду поступатися територією без попереднього винесення цього питання виборцям на загальнонаціональному референдумі.

"Очікувалося, що керівник апарату президента України Андрій Єрмак та його радник з національної безпеки Рустем Умєров вилетять до Флориди для зустрічі з американськими чиновниками на курорті пана Трампа Мар-а-Лаго цими вихідними", - додають у виданні.