Мерц: ми передали мирний план для України Трампу, переговори з американцями можуть бути вже цими вихідними

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Німеччини Фредерік Мерц говорить, що європейці передали президенту США Дональду Трампу пропозиції щодо мирного плану для України, переговори з адміністрацією США можуть відбутися вже цими вихідними.

Про це Мерц сказав у четвер в Берліні на спільній з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції.

"Вчора вдень у нас відбулася розгорнута телефонна розмова з президентом Трампом, Еммануелем Макроном, Кіром Стармером та мною, і ми обговорили майбутній процес протягом наступних днів. Ми запропонували, щоб ми разом з адміністрацією США завершили обговорення документів. Це була пропозиція, про яку він не знав на момент нашої телефонної розмови, бо її американцям надіслали пізніше. Ми справді надіслали цей документ пізно вдень, і він стосувався територіальних поступок, які Україна могла б прийняти. Але це було питання, на яке український президент та український народ повинні відповісти. І ми сказали президенту Трампу саме це", - повідомив канцлер Німеччини.

За його словами, якщо процес продовжиться "у тому вигляді, у якому ми його собі уявляємо, переговори з адміністрацією США відбудуться протягом вихідних, а на початку наступного тижня, можливо, відбудеться зустріч у Берліні". "Чи візьме адміністрація США участь у цій зустрічі, значною мірою залежить від документів, над якими ми працюватимемо на цей час. Я цілком впевнений, що ми досягнемо успіху, і під час телефонної розмови з президентом Трампом у мене справді склалося чітке враження, що він готовий розпочати цей шлях разом з нами, бо він знає, що європейці хочуть бути почутими у своїх інтересах. Саме це я чітко заявив під час нашої вчорашньої розмови, і це була дуже конструктивна розмова. Ми справді проявили повагу до точок зору один одного", - вважає Мерц.