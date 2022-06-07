Туреччина знову закликає Грецію провести демілітаризацію островів Егейського моря

Влада Туреччини знову закликала Грецію вивести збройні сили з островів Егейського моря, повідомляє Associated Press.

"Є угода, яку Греція порушує. Якщо Греція не припинить цього порушення, питання про суверенітет островів буде винесено на обговорення", - наводить агентство слова глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Минулого тижня Чавушоглу заявляв, що Анкара відмовиться від беззастережного визнання суверенітету Греції над низкою островів, якщо Афіни не припинять розміщувати там озброєння.

Туреччина та Греція ведуть суперечки з цілої низки питань, включно зі статусом островів в Егейському морі, щодо проблеми розділеного Кіпру, нафтогазової розвідки, яку Туреччина веде у водах, що є, як заявляють в Афінах та Нікосії, винятковою економічною зоною Греції та Кіпру, а також використання регіонального повітряного простору.

Афіни та Анкара відновили діалог на високому рівні в січні 2021 року майже через п'ять років спроб знизити напруженість навколо прикордонних суперечок в Егейському морі та Східному Середземномор'ї. Одночасно, як Греція реалізує масштабну програму модернізації збройних сил, Туреччина наполягає, що її несправедливо позбавляють доступу до мінеральних ресурсів Середземномор'я, і заперечує звинувачення, що вона у 2020 році допомагала нелегалам накопичуватися на своєму кордоні з Грецією.

Проте минулого тижня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що відмовляється від діалогу з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом, пославшись на його висловлювання щодо Туреччини під час поїздки прем'єра до США.