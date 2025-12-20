Інший російський важкий шпигунський дрон розбився в Туреччині – ЗМІ

Невідомий безпілотний літальний апарат розбився в порожньому полі в районі Маньяс провінції Баликесир на заході Туреччини, дрон знайдено практично неушкодженим і передано до Анкари для детального вивчення, повідомляє у суботу Defense blog.

Згідно з попередньою оцінкою, це може бути російський розвідувальний дрон Merlin-VR — платформа для розвідки, спостереження та збору інформації на великій відстані з низьким рівнем шуму.

"Аналітики OSINT, які оцінюють зображення та характеристики уламків, стверджують, що БПЛА відповідає конструкції Merlin-VR, яку російські війська використовують для спостереження за полем бою та морським простором. За оцінками, дальність польоту цієї платформи становить до 600 кілометрів, а тривалість польоту — приблизно 10 годин, що робить її придатною для тривалих місій спостереження далеко за межами ліній фронту", - пишуть у повідомленні на сайті.

Турецька влада офіційно не підтвердила походження дрона та особу його оператора. Чиновники перевіряють, чи може цей літальний апарат бути пов’язаний з іншими російськими розвідувальними системами, зокрема з Orlan-10 — широко використовуваним розвідувальним дроном, який раніше потрапляв в аварії поза зонами бойових дій.

19 грудня у селі Чубуклубала, розташованому між районами Кандіра та Ізміт в провінції Стамбул, впав безпілотник, що, за попередніми даними, належить до російської серії "Орлан", повідомляв новинний портал Savunma Sanayii Strateji ve Teknoloji (SavunmaSanayiST).

За повідомленням, на знімках, зроблених з місця падіння БПЛА, видно, що під крилами та хвостом БПЛА розміщені емблеми російської армії. Відомо, що БПЛА серії "Орлан" зазвичай використовуються для розвідки та спостереження і не несуть вибухового навантаження.

БПЛА "Орлан-10" розроблений компанією "Special Technology Center" і активно використовується в Росії. Максимальна злітна вага "Орлан-10" з розмахом крил 3,1 м і довжиною 2 м становить 16,5 кг.

Раніше повідомлялось, 15 грудня в Чорному морі безпілотний літальний апарат невідомої ідентифікації, який порушив повітряний простір Туреччини і був зафіксований радарами, був збитий літаками F-16 турецьких ВПС.