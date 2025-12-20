Інтерфакс-Україна
Події
14:03 20.12.2025

Інший російський важкий шпигунський дрон розбився в Туреччині – ЗМІ

2 хв читати

Невідомий безпілотний літальний апарат розбився в порожньому полі в районі Маньяс провінції Баликесир на заході Туреччини, дрон знайдено практично неушкодженим і передано до Анкари для детального вивчення, повідомляє у суботу Defense blog.

Згідно з попередньою оцінкою, це може бути російський розвідувальний дрон Merlin-VR — платформа для розвідки, спостереження та збору інформації на великій відстані з низьким рівнем шуму.

"Аналітики OSINT, які оцінюють зображення та характеристики уламків, стверджують, що БПЛА відповідає конструкції Merlin-VR, яку російські війська використовують для спостереження за полем бою та морським простором. За оцінками, дальність польоту цієї платформи становить до 600 кілометрів, а тривалість польоту — приблизно 10 годин, що робить її придатною для тривалих місій спостереження далеко за межами ліній фронту", - пишуть у повідомленні на сайті.

Турецька влада офіційно не підтвердила походження дрона та особу його оператора. Чиновники перевіряють, чи може цей літальний апарат бути пов’язаний з іншими російськими розвідувальними системами, зокрема з Orlan-10 — широко використовуваним розвідувальним дроном, який раніше потрапляв в аварії поза зонами бойових дій.

19 грудня у селі Чубуклубала, розташованому між районами Кандіра та Ізміт в провінції Стамбул, впав безпілотник, що, за попередніми даними, належить до російської серії "Орлан", повідомляв новинний портал Savunma Sanayii Strateji ve Teknoloji (SavunmaSanayiST).

За повідомленням, на знімках, зроблених з місця падіння БПЛА, видно, що під крилами та хвостом БПЛА розміщені емблеми російської армії. Відомо, що БПЛА серії "Орлан" зазвичай використовуються для розвідки та спостереження і не несуть вибухового навантаження.

БПЛА "Орлан-10" розроблений компанією "Special Technology Center" і активно використовується в Росії. Максимальна злітна вага "Орлан-10" з розмахом крил 3,1 м і довжиною 2 м становить 16,5 кг.

Раніше повідомлялось, 15 грудня в Чорному морі безпілотний літальний апарат невідомої ідентифікації, який порушив повітряний простір Туреччини і був зафіксований радарами, був збитий літаками F-16 турецьких ВПС.

Теги: #туреччина #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:18 20.12.2025
ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

07:13 18.12.2025
Ворог атакував БпЛА обласний центр Черкащини, шестеро постраждалих

Ворог атакував БпЛА обласний центр Черкащини, шестеро постраждалих

17:14 16.12.2025
Ердоган застеріг РФ і Україну від атак у Чорному морі

Ердоган застеріг РФ і Україну від атак у Чорному морі

20:58 15.12.2025
Туреччина збила невідомий дрон над акваторією Чорного моря

Туреччина збила невідомий дрон над акваторією Чорного моря

17:43 15.12.2025
Раннє бронювання турів до Туреччини від Turpoisk: найкращий спосіб зекономити на літньому відпочинку

Раннє бронювання турів до Туреччини від Turpoisk: найкращий спосіб зекономити на літньому відпочинку

09:47 15.12.2025
Сили оборони знищили 133 російські БПЛА

Сили оборони знищили 133 російські БПЛА

22:18 12.12.2025
МЗС Туреччини закликає до негайного припинення війни на тлі атаки РФ на судно турецької компанії в порту Чорноморська

МЗС Туреччини закликає до негайного припинення війни на тлі атаки РФ на судно турецької компанії в порту Чорноморська

20:43 12.12.2025
МЗС Туреччини: Наголошуємо на важливості припинення атак, спрямованих проти портової інфраструктури сторін

МЗС Туреччини: Наголошуємо на важливості припинення атак, спрямованих проти портової інфраструктури сторін

16:57 12.12.2025
Туреччина готова приймати переговори між Україною та РФ в усіх форматах – Ердоган

Туреччина готова приймати переговори між Україною та РФ в усіх форматах – Ердоган

10:07 12.12.2025
Для закінчення війни Європа має допомогти Україні зробити складний вибір, зокрема у питанні територій - МЗС Туреччини

Для закінчення війни Європа має допомогти Україні зробити складний вибір, зокрема у питанні територій - МЗС Туреччини

ВАЖЛИВЕ

Мінрозвитку заявляє про забезпечення проїзду до південного заходу Одещини для екстрених служб, продуктів та пошти

Уражено два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек на ТОТ Криму – СБУ

ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі

Уже 8 жертв ворожої атаки в Одесі та 27 постраждалих

ОСТАННЄ

Трипільська та Зміївська ТЕС "Центренерго" зазнали понад 200 влучань, втрати від яких у 2024р. становлять понад 12,5 млрд грн – голова НР

На Рівненщині сталася масштабна ДТП на трасі М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва

Чоловіка поранено на Миколаївщині через російське бомбардування

Мінрозвитку заявляє про забезпечення проїзду до південного заходу Одещини для екстрених служб, продуктів та пошти

РФ зранку завдала ударів по резервуарах у порту "Південний"

У Волгоградській області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія — Центр"

Порошенко забезпечив 24 бригади Сил оборони шинами та мобільними шиномонтажами

Оголошено про підозру судді райсуду, яка збила двох дітей у Харкові

Зеленський та прем'єр Португалії вшанували в Києві пам'ять загиблих воїнів

Поліція затримала чоловіка, який влаштував бійку у столичному метрополітені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА