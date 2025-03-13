Зеленський: Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, заявив президент Володимир Зеленський у Києві у четвер під час зустрічі з широкою делегацією представників бізнесу та уряду Туреччини.

"Змістовна зустріч із представниками турецького уряду та бізнесу, яка є результатом наших домовленостей із президентом Ердоганом в Анкарі. Важливо, що бізнес Туреччини вже представлено в Україні. Наша держава цінує це, а також допомогу й підтримку, зокрема постачання "байрактарів", - написав президент України у телеграм у четвер після зустрічі.

За його словами, на зустрічі обговорювались "зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України".

"Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту президента Ердогана", - заявив президент України.

Це перша подібна широка зустріч з іноземним бізнесом, представленим однією країною.

Офіційний візит президента України до Туреччини відбувся 18 лютого. За підсумками візиту він заявив, що в гарантіях безпеки розраховує, зокрема, на Туреччину з урахуванням її можливого військового контингенту.

За даними Міністерства економіки, у 2023 році ця країна була четвертим найбільшим експортним ринком України та третім найбільшим торговельним партнером у світі, посідаючи перше місце на Близькому Сході. Торік експорт з України до Туреччини становив $2 млрд. Загалом товарообіг - $6,2 млрд. До повномасштабного вторгнення Україна мала з Туреччиною позитивне торговельне сальдо.

Як повідомлялось, у серпні 2024 року Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Документ передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для майже 93,4% промислових і 7,6% сільськогосподарських товарів.