Україна у квітні планує формалізувати CEPA з ОАЕ та оновити угоду про ЗВТ із Канадою - Свириденко

Україна планує у квітні формалізувати Угоду про всеохоплююче економічне партнерство (CEPA) з ОАЕ та оновити Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Канадою, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко на "Саміті експортерів" видання "Форбс Україна" у Києві в четвер.

"У понеділок підпишемо цифрову угоду з Великою Британією. Це не про тарифне регулювання, а про регуляторне середовище, щоб не створювати додаткові бар'єри", - сказала також Свириденко.

За її словами, ЄС фактично ухвалив рішення про продовження ще на рік безмитної торгівлі з Україною, і "завданням №1" для уряду є зберегти цей режим до моменту вступу в ЄС.

Серед інших завдань Мінекономіки у сфері торгівлі та просування українського експорту вона назвала приєднання до Всебічної прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство, що поліпшить доступ до таких ринків, як Японія, Нова Зеландія, Австралія.

Свириденко також наголосила, що Україна активно просуватиметься в Африку в частині лібералізації торгівлі з її країнами.

Перша віцепрем'єрка також додала, що вже в четвер має з'явитися рішення ЄС про продовження дії угод про лібералізацію у сфері транспорту.

"Сподіваємося, що до 2024 року", - уточнила глава Мінекономіки.