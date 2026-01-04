Канадський уряд вітає можливість свободи для венесуельського народу - Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його держава підтримує мирний перехідний процес у Венесуелі. Про це Карні написав на платформі X в суботу.

"Одним із перших кроків, зроблених новим урядом Канади в березні 2025 року, було введення додаткових санкцій проти жорстокого та репресивного режиму Ніколаса Мадуро, однозначно засудивши його серйозні порушення міжнародного миру та безпеки, грубі та систематичні порушення прав людини та корупцію. Канада не визнає нелегітимний режим Мадуро з моменту, коли він вкрав вибори 2018 року. Тому канадський уряд вітає можливість свободи, демократії, миру та процвітання для венесуельського народу", - написав Карні на X.

За його словами Канада "давно підтримує мирний, переговорний та очолюваний Венесуелою перехідний процес, який поважає демократичну волю венесуельського народу" та "закликає всі сторони поважати міжнародне право". Карні також пообіцяв продовжувати підтримку венесуельських біженців.