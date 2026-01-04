Інтерфакс-Україна
Події
07:27 04.01.2026

Канадський уряд вітає можливість свободи для венесуельського народу - Карні

1 хв читати
Канадський уряд вітає можливість свободи для венесуельського народу - Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його держава підтримує мирний перехідний процес у Венесуелі. Про це Карні написав на платформі X в суботу.

"Одним із перших кроків, зроблених новим урядом Канади в березні 2025 року, було введення додаткових санкцій проти жорстокого та репресивного режиму Ніколаса Мадуро, однозначно засудивши його серйозні порушення міжнародного миру та безпеки, грубі та систематичні порушення прав людини та корупцію. Канада не визнає нелегітимний режим Мадуро з моменту, коли він вкрав вибори 2018 року. Тому канадський уряд вітає можливість свободи, демократії, миру та процвітання для венесуельського народу", - написав Карні на X.

За його словами Канада "давно підтримує мирний, переговорний та очолюваний Венесуелою перехідний процес, який поважає демократичну волю венесуельського народу" та "закликає всі сторони поважати міжнародне право". Карні також пообіцяв продовжувати підтримку венесуельських біженців.

 

Теги: #венесуела #реакція #канада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:33 04.01.2026
Іспанія не визнає втручання, яке порушує міжнародне право – Санчес

Іспанія не визнає втручання, яке порушує міжнародне право – Санчес

02:01 04.01.2026
Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

01:23 04.01.2026
Літак з Мадуро на борту прибув до Нью-Йорка – ЗМІ

Літак з Мадуро на борту прибув до Нью-Йорка – ЗМІ

00:07 04.01.2026
Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

23:47 03.01.2026
Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

21:31 03.01.2026
Перехідний період має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу - Макрон

Перехідний період має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу - Макрон

20:05 03.01.2026
Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

19:19 03.01.2026
Трамп: Ембарго на нафту Венесуели залишається чинним

Трамп: Ембарго на нафту Венесуели залишається чинним

16:27 03.01.2026
Ротація керівництва Міноборони наразі недоцільна і Малюк на своєму місці, вважає нардеп Костенко

Ротація керівництва Міноборони наразі недоцільна і Малюк на своєму місці, вважає нардеп Костенко

13:45 03.01.2026
Каллас про події у Венесуелі: Ми закликаємо до стриманості

Каллас про події у Венесуелі: Ми закликаємо до стриманості

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував упродовж доби 211 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 323 ворожі цілі

Захисники України в ніч на 4 січня знищили або подавили 39 зі 52 засобів повітряного нападу росіян

Окупанти втратили впродовж доби 900 військовослужбовців - Генштаб

4 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

УЧХ допомагає постраждалим від ракетного удару РФ у Золотоноші

Під завалами у Харкові знайдено фрагменти тіла ще однієї людини, кількість жертв атаки 2 січня зросла до трьох - мер

Віце-президент Венесуели заявила що єдиним президентом країни залишається Мадуро – ЗМІ

Пункт допомоги УЧХ другу добу працює у Харкові після ракетної атаки РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА