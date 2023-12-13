Економіка

13:53 13.12.2023

Мінекономіки прогнозує набуття чинності Угодою про вільну торгівлю з Туреччиною на початку 2024р.

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Мінекономіки прогнозує набуття чинності Угодою про вільну торгівлю з Туреччиною на початку 2024р.

Україна і Туреччина найближчим часом ратифікують Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ), і після завершення процедури ратифікації документ набере чинності на початку 2024 року, повідомило Міністерство економіки в середу за підсумками зустрічі, яка відбулася напередодні, першої віцепрем'єрки - міністра економіки Юлії Свириденко і нового посла Туреччини Мустафи Левента Більгена.

"Угода про вільну торгівлю також спростить питання логістики, сприятиме розвитку українського бізнесу в умовах воєнного часу, а також відкриє нові перспективи в Україні для наших партнерів із Туреччини", - наводять слова Свириденко в повідомленні пресслужби.

Вона додала, що буде створено робочу групу із зерна для обговорення глобальної та двосторонньої торгівлі на цьому ринку.

"Україна високо цінує участь Туреччини в захисті ініціативи з експорту зерна, що є важливим фактором гарантування глобальної продовольчої безпеки", - зазначила перший віцепрем'єр.

Зауважується також, що сторони також готові до конструктивного діалогу щодо розширення економічного співробітництва, зокрема, створення спільних проєктів у пріоритетних галузях економіки. Стратегічно важливими секторами для відновлення та залучення приватних інвестицій є оборона, виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, відновлювальна енергетика.

Теги: #туреччина #звт #торгівля #мінекономіки

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