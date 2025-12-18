Інтерфакс-Україна
Події
16:49 18.12.2025

Зеленський: У нас є деякі системи ППО з дефіцитом ракет

В України є певні системи протиповітряної оборони, для яких немає деяких видів ракет, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми сьогодні говоримо і про протиповітряну оборону, про деякі ракети, не хочу говорити вголос, яких дефіцит є. Є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет. Я сьогодні проговорював з партнерами, що ми можемо дискутувати довго і багато, але кожного дня летить… це треба збивати", - сказав він на пресконференції у Брюсселі, де проходить засідання Європейської ради.

Президент додав: "І тому партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима, ми самі купуємо. Тобто інших немає виходів. Відповідь, чи розуміє Європа? Думаю, розуміє".

Теги: #ппо #дефіцит

