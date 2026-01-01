Інтерфакс-Україна
Події
08:43 01.01.2026

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

1 хв читати
ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях
Фото: Ґвара

Сили оборони України знешкодили 176 російських безпілотників із 205, зафіксоване влучання 24 БпЛА на 15 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Всього ж противник атакував 205-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – рф., Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Криму, Донецьк – ТОТ, близько 130 із них ‘’шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #пс_зсу #зведення #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 01.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 131 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 131 бойове зіткнення

08:15 31.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 149 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 149 бойових зіткнень

11:46 30.12.2025
Сирський: ЗСУ посилюють систему перехоплення "шахедів" та формують окремі дивізіони безпілотних систем ППО

Сирський: ЗСУ посилюють систему перехоплення "шахедів" та формують окремі дивізіони безпілотних систем ППО

11:29 30.12.2025
СБУ затримала киянина, який "засвітив" роботу ППО під час обстрілів столиці

СБУ затримала киянина, який "засвітив" роботу ППО під час обстрілів столиці

09:31 30.12.2025
ППО знешкодила балістичну ракету та 52 із 60 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 5 локаціях

ППО знешкодила балістичну ракету та 52 із 60 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 5 локаціях

08:50 30.12.2025
Сили оборони з початку доби відбили 136 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

Сили оборони з початку доби відбили 136 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

08:49 30.12.2025
Ворог за добу втратив понад сто осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог за добу втратив понад сто осіб на покровському напрямку - Генштаб

13:33 29.12.2025
Польща направила $87 млн на організацію виробництва систем ППО - Міноборони

Польща направила $87 млн на організацію виробництва систем ППО - Міноборони

09:06 29.12.2025
ППО знешкодила 21 із 25 безпілотників, зафіксоване влучання 4 ударних БпЛА на 2 локаціях

ППО знешкодила 21 із 25 безпілотників, зафіксоване влучання 4 ударних БпЛА на 2 локаціях

08:18 29.12.2025
У Донецькій області за добу загинула одна цивільна особа, п’ятеро поранені

У Донецькій області за добу загинула одна цивільна особа, п’ятеро поранені

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

Новий рік у нас буде попри все, бо ми українці, і в нас буде келих шампанського – Зеленський

Мирна угода готова на 90%, лишається 10%, і це значно більше ніж просто цифри – Зеленський

ОСТАННЄ

Болгарія вступає до зони євро

Росіяни 10 раз обстріляли Донеччину, одна людина загинула

Закон про захист права осіб з інвалідністю на працю введено в дію

РФ майже щодня атакувала Україну шахедами та ракетами у 2025 році - аналітики

Росіяни в новорічну ніч завдали ударів по Харківщині, виникли пожежі – ДСНС

За добу на Сумщині травмувався 25-річний чоловік, 37 населених пунктів зазнали обстрілів

Макрон: Починаючи з 6 січня в Парижі європейські країни візьмуть зобов’язання щодо захисту України

За добу ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали двоє цивільних - ОВА

Історична церква Вонделкерк у Амстердамі постраждала від масштабної пожежі - ЗМІ

Дев’ятеро поранених унаслідок ударів по 24 населених пунктах Запорізької області за добу — ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА