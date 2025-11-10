РФ бомбардує українську енергетику, щоб спинити надання Україні далекобійної зброї, - Яценюк

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Російські обстріли українських енергетичних об’єктів ведуться з метою припинити надання Україні далекобійної зброї, сказав голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єр-міністр України (2014-16) Арсеній Яценюк.

"Те, що робить Путін, – це злочини проти людства. Адже бомбардування українських інфраструктурних і енергетичних об’єктів підпадає під міжнародне визначення воєнних злочинів проти людяності… США відклали рішення про передачу Україні "Томагавків". А це не просто питання перемоги з військової точки зору. Ці ракети - не лише один з елементів стримування Росії, в тому числі від ударів по українській енергетиці. Нам необхідна далекобійна зброя, щоб рф розуміла, що Україна теж вдарить по енергетичним і військовим об’єктам Росії", - зазначив Яценюк під час надзвичайної сесії КБФ про ситуацію в енергетиці та економіці України..

Він подякував українським енергетикам "за те, що ми прожили не одну зиму і проживемо й цю", і зауважив, що "щоб ми перемогли, нам вкрай важливо зібратися силами, засобами і ресурсами та пройти цю складну зиму".

Говорячи про фінансову складову, очільник КБФ нагадав, що дві третини коштів держбюджету йдуть на оборону. На наступний рік необхідного обсягу фінансування поки що немає. І тут Київ розраховує на підтримку європейських партнерів. "Щоб прожити цей рік і перемогти у цій праведній війні", - підкреслив Яценюк.