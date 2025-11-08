В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

РФ ніколи не буде демократичною державою і очікувати примирення з нею в найближчі десятиліття не слід, переконаний голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк.

"Ми ніколи не побачимо демократичної Росії… Росія по суті своїй ніколи не була, не є і не буде демократичною державою, це протирічить суті російського народу, російської культури і російської історії. Автократична імперська держава, населення якої пронизано військово-імперською агресивною ідеологією. При нашому житті ми з ними не замиримося, тому що в Росії не буде свого Віллі Брандта, який стане на коліна, спокутуючи і визнаючи злочини проти українців. В Росії не буде процесу денацифікації, через який пройшло німецьке населення після Другої світової війни", - сказав Яценюк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про перспективи українсько-російських стосунків.

Саме тому, за його словами, Україна виживе тільки "якщо ми вистоїмо в цій війні, а я певен, що вистоїмо", і стане членом ЄС і НАТО.

"Наодинці ми потрапимо в історію, в яку ми вже потрапляли: російський народ ніколи не зупиниться в своєму абсолютно дикому прагненні поглинути Україну. Вони комплексують по відношенню до нас. Думаю, там набагато глибша проблема. Вони знають, хто вони. І вони знають, хто ми. І вони не можуть ніяк з цим змиритися. І цій історії вже сотні і сотні років", - наголосив експрем’єр.

При цьому голова КБФ назвав КНР союзником РФ у війні проти України та основним її вигодоотримувачем. "Чи може Україна мати рівноправні стосунки з Пекіном? Ні. Як і з Індією. В нас різні обсяги, різні економіки, різні масштаби. Щоправда, при цьому Україна ще й "годує" Китай: ми у них купуємо на 16 мільярдів доларів, а продаємо на два. Не на нашу користь 14 млрд. З цих грошей китайці потім відправляють частину росіянам. По Індії взагалі катастрофа, торговельний оборот з Україною всього 1 мільярд", - розповів Яценюк, додавши, що "щоб мати стосунки з Китаєм і Індією, треба бути членом такого великого об’єднання як Європейський Союз".

Він також схвально оцінив підписання з США угоди про копалини, зазначивши, що "реалізація цієї угоди буде не через рік, не через два, не через п’ять, а через десять". "Це реальна перспектива. І туди треба вкласти гроші. Це певним чином турбує, тому що через десять років важко уявити, що Трамп буде в кабінеті президента Сполучених Штатів. Але якщо це зробити зараз, то через 10 років Україна точно не буде мати тих проблем, які є сьогодні, де на 90% залежна від китайців... І я так само цю угоду оцінюю", - сказав Яценюк.