Інтерфакс-Україна
Політика
10:13 30.11.2025

Кличко назвав п’ять ключових дій для зміцнення довіри та авторитету України

2 хв читати
Кличко назвав п’ять ключових дій для зміцнення довіри та авторитету України

Для порятунку України від корупції та російської агресії потрібно повернути демократію. Зокрема, необхідно терміново сформувати уряд національної згуртованості, як це було у Великій Британії та Ізраїлі під час війни. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в своїй колонці на "Українській правді", де назвав 5 кроків, які відновлять довіру українців до влади та прихильність світу до України.

"Війна та корупція – дві головні проблеми країни зараз. І, якщо війна – це зло, що прийшло ззовні, то корупція – це те, що роз'їдає віру в перемогу зсередини. Корупція – це похідна від концентрації влади в декількох кабінетах. Нам потрібно вистояти. Для цього треба повернутися до сенсу, який так не любили в Офісі президента. Повернутися до демократії. В першу чергу, потрібно терміново сформувати уряд національної згуртованості, як це було у Великій Британії, в Ізраїлі під час війни. Коли у найскладніші часи влада та опозиція відклали політику та стали єдиним цілим заради порятунку держави. Це має стати Уряд не однієї партії, а представництво всіх парламентських фракцій", - заявив Віталій Кличко.

Крім того, він наголосив, що для відновлення демократії Офіс президента має припинити атаки на місцеву владу та антикорупційні органи.

"По-друге, потрібно припинити атаку на місцеве самоврядування. Це основа демократії. Її фундамент. Досить його руйнувати! Чимало міст були взяті в облогу місцевими силовиками та деякими головами військових адміністрацій за вказівкою з Офісу президента. Цю облогу і політично мотивовані переслідування треба припинити негайно. Бо саме місцеве самоврядування сьогодні тягне на своїх плечах значну частину діяльності країни: ліквідовує наслідки обстрілів, підтримує життя громад, забезпечує їх оборону. По-третє, треба зупинити війну з антикорупційними органами, активістами та громадським сектором. Владі варто почати сприймати цю категорію, як допомогу, а не подразник", - наголосив Віталій Кличко.

Також мер Києва зазначив, що влада повинна припинити знищення свободи слова та не дати втекти підозрюваним у корупції.

"Четверте - практика знищення свободи слова має бути припинена! Вільні ЗМІ – одна з основ демократії. І п’яте –  потрібно не дати втекти можливим підозрюваним. Президент має дати чіткий сигнал суспільству – він з народом і готовий боротися проти корупції. Тому важливо, щоб правоохоронці і прикордонники більше не допускали втеч фігурантів скандалів та розслідувань. Суспільство очікує справедливості і правосуддя у цій ганебній історії", - зазначив Віталій Кличко.

Теги: #заява #демократія #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 30.11.2025
Петиція із закликом перейменувати один із проспектів Києва на честь Віталія Кличка набрала лише 450 голосів

Петиція із закликом перейменувати один із проспектів Києва на честь Віталія Кличка набрала лише 450 голосів

10:23 29.11.2025
ЖК "Комфорт Таун" постраждав від російського обстрілу Києва

ЖК "Комфорт Таун" постраждав від російського обстрілу Києва

16:06 28.11.2025
Завершено капітальний ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" – мер

Завершено капітальний ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" – мер

15:42 28.11.2025
"Євросолідарність" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради

"Євросолідарність" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради

01:37 28.11.2025
"Динамо" припинило співпрацю з Шовковським

"Динамо" припинило співпрацю з Шовковським

19:09 26.11.2025
Кличко на саміті ЄНП: Примус України до миру на умовах РФ – це потурання планам Путіна піти війною на Європу

Кличко на саміті ЄНП: Примус України до миру на умовах РФ – це потурання планам Путіна піти війною на Європу

20:26 25.11.2025
"Європейська солідарність" закликала депутатів фракції "Батьківщина" об’єднатись у роботі з відновлення субʼєктності парламенту

"Європейська солідарність" закликала депутатів фракції "Батьківщина" об’єднатись у роботі з відновлення субʼєктності парламенту

08:10 24.11.2025
Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

15:47 23.11.2025
Російський план неприйнятний у будь-якій формі – заява "Євросолідарності"

Російський план неприйнятний у будь-якій формі – заява "Євросолідарності"

01:27 23.11.2025
Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

В ЄК назвали чотири принципи як основу для запропонованих варіантів фінансування України на 2026-2027рр

Мирна угода в Україні малоймовірна до весни — Стубб закликає підтримувати Київ попри корупційний скандал

Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

ОСТАННЄ

Відставка голови Офісу президента не повинна стати імітацією змін - Фріз

Порошенко про відставку Єрмака: потрібна єдність, нова проєвропейська коаліція і новий професійний уряд

Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

Порошенко на позачерговому саміті ЄНП: мир не може бути побудований на легалізації агресії

Україна формує нову систему переходу від військової служби до цивільного життя – нардеп Тарасенко

Безпека України може визначатися лише із залученням України - Зеленський після розмови зі Стуббом

Дрісколл зустрічається з росіянами в Абу-Дабі для обговорення оновленого мирного плану для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА