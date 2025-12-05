Україна, ЄС і США повинні мати спільну переговорну позицію щодо закінчення війни - Яценюк

Фото: https://ksf.openukraine.org/

Україна, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки повинні напрацьовувати спільну переговорну позицію щодо закінчення війни, вважає голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк.

"Американці, європейці і Україна повинні бути на одній стороні. Вони првинні мати спільну переговорну позицію. Станом на зараз цього немає", - сказав він під час преспідходу в межах 11-го Молодіжного Київського оборонного форуму.

Яценюк зазначив, що не бачить жодних підстав для того, щоб за посередництвом США між Україною і РФ був укладений справедливий і довготривалий мир.

"Я називаю ці перемовини "повзучими капіталіційними перемовками". Ми цінуємо зусилля американської адміністрації. Але ці зусилля можуть бути успішні тільки в тому випадку, коли США буде мати спільну позицію з усіма країнами, членами НАТО і Європейського Союзу", - зазначив він.