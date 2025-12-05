ЄС має працювати над інструментами для визначення походження безпілотників - посол Швеції

Україна демонструє найвищі у світі спроможності з виявлення дронів та інших повітряних загроз, заявив надзвичайний і повноважний посол Швеції в Україні Мартін Оберг під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді "GEN W²: Програмуй майбутнє".

Він зазначив, що країни Європейського Союзу мають активно співпрацювати з Україною, щоб переймати її досвід протидронових технологій. За його словами, нині для ЄС важливо розвивати не лише засоби виявлення, але й інструменти для визначення походження безпілотників.

"Ми повинні також мати змогу визначати, чиї це засоби. Часто картина розмита. Наприклад, дрони, що були у Польщі, - такі ж самі, як і ті, що літають над Україною. А над нашою країною - китайські дрони, і зовсім незрозуміло, хто їх надіслав. Тому ми маємо співпрацювати, щоб поліпшити їхнє виявлення та розуміння того, хто стоїть за цими атаками", - зазначив дипломат.

11-й Київський Безпековий Форум для молоді "GEN W²: Програмуй майбутнє" відбувся за підтримки представництва НАТО в Україні та Фонду імені Фрідріха Еберта у партнерстві з обʼєднанням "Технологічні сили України".

"Відкрий Україну" – міжнародний фонд, заснований у липні 2007 року за ініціативи Арсенія Яценюка. Метою є зміцнення та розвиток авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський безпековий форум.