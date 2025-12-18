Інтерфакс-Україна
Події
09:26 18.12.2025

Польща підписала угоду зі Швецією про закупівлю підводних човнів з озброєнням

1 хв читати
Польща підписала угоду зі Швецією про закупівлю підводних човнів з озброєнням

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш і міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписали у Варшаві угоду про основні стратегічні цілі придбання підводних човнів для польського флоту, повідомляють польські ЗМІ із посиланням на пресслужбу польського військового відомства.

"Угода є наступним кроком у процесі закупівлі Польщею підводних човнів після оголошення Швеції країною-партнером у цьому питанні наприкінці листопада. Косіняк-Камиш тоді оголосив, що Польща придбає у Швеції три підводні човни класу A26 Blekinge, побудовані на верфі Saab-Kockums", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, купівля підводних човнів включатиме їх озброєння, в тому числі торпеди. Угода також передбачає, що польська оборонна промисловість отримає можливість обслуговувати, ремонтувати і модернізувати підводні човни та їх озброєння за допомогою трансферу технологій.

У Міноборони Польщі підкреслили, що шведська сторона зобов’язалася залучити польські компанії до виробництва озброєнь для шведської армії. Передбачається, серед іншого, використання польських комплектуючих у військовій техніці, що виробляється в Швеції.

Раніше глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Швеція обрана в якості постачальника підводних човнів. Планується закупівля трьох підводних човнів. Крім Швеції, пропозиції подавали Франція, Італія, Німеччина, Південна Корея та Іспанія.

Наразі на озброєнні ВМС Польщі перебуває єдиний підводний човен ORP Orzel, спущений на воду в 1985 році.

Теги: #польща #швеція #підводний_човен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 17.12.2025
Умєров прибув до Швеції, обговорив із міністром оборони посилення підтримки України

Умєров прибув до Швеції, обговорив із міністром оборони посилення підтримки України

04:39 17.12.2025
ВМС Швеції зафіксувало озброєних військовослужбовців на борту суден тіньового флоту РФ

ВМС Швеції зафіксувало озброєних військовослужбовців на борту суден тіньового флоту РФ

20:50 16.12.2025
Україна і Польща визначили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026р

Україна і Польща визначили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026р

17:18 16.12.2025
Навроцький: я маю відчуття, що Зеленський почав сприймати Польщу як щось само собою зрозуміле

Навроцький: я маю відчуття, що Зеленський почав сприймати Польщу як щось само собою зрозуміле

09:16 16.12.2025
У Польщі військовий дрон впав поблизу житлової забудови - ЗМІ

У Польщі військовий дрон впав поблизу житлової забудови - ЗМІ

07:54 16.12.2025
Припинення вогню між Україною та РФ до Різдва малоймовірне — прем’єр Польщі

Припинення вогню між Україною та РФ до Різдва малоймовірне — прем’єр Польщі

03:49 15.12.2025
Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

13:23 14.12.2025
Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Польщу

Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Польщу

17:58 11.12.2025
Польща підтримує відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС — Кондратюк

Польща підтримує відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС — Кондратюк

03:19 10.12.2025
Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони вирівняли фронт на лиманському напрямку та знищили ворожий полк

Сили оборони знешкодили 63 з 82 російських дронів над Україною, є влучання у 12 місцях

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

ОСТАННЄ

Орбан, прибувши на саміт ЄС: Дати гроші Україні означає війну для ЄС

Фон дер Ляєн: Саміт ЄС відбувається у вирішальний час, наша мета – мир для України з надійним фінансуванням на 2026-2027рр.

Туск про саміт ЄС: Або рішення про фінпідтримку України сьогодні, або кров завтра

Кислиця прибув з візитом до Китаю

США схвалили продаж зброї Тайваню на суму понад $10 млрд - ЗМІ

Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих та дві жертви

Сили оборони вирівняли фронт на лиманському напрямку та знищили ворожий полк

Сили оборони знешкодили 63 з 82 російських дронів над Україною, є влучання у 12 місцях

Премію Шевельова за найкращу есеїстику 2025р отримав Артур Дронь за книгу "Гемінгвей нічого не знає"

Окупанти за добу втратили 950 особи та 119 од. спецтехніки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА