Польща підписала угоду зі Швецією про закупівлю підводних човнів з озброєнням

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш і міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписали у Варшаві угоду про основні стратегічні цілі придбання підводних човнів для польського флоту, повідомляють польські ЗМІ із посиланням на пресслужбу польського військового відомства.

"Угода є наступним кроком у процесі закупівлі Польщею підводних човнів після оголошення Швеції країною-партнером у цьому питанні наприкінці листопада. Косіняк-Камиш тоді оголосив, що Польща придбає у Швеції три підводні човни класу A26 Blekinge, побудовані на верфі Saab-Kockums", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, купівля підводних човнів включатиме їх озброєння, в тому числі торпеди. Угода також передбачає, що польська оборонна промисловість отримає можливість обслуговувати, ремонтувати і модернізувати підводні човни та їх озброєння за допомогою трансферу технологій.

У Міноборони Польщі підкреслили, що шведська сторона зобов’язалася залучити польські компанії до виробництва озброєнь для шведської армії. Передбачається, серед іншого, використання польських комплектуючих у військовій техніці, що виробляється в Швеції.

Раніше глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Швеція обрана в якості постачальника підводних човнів. Планується закупівля трьох підводних човнів. Крім Швеції, пропозиції подавали Франція, Італія, Німеччина, Південна Корея та Іспанія.

Наразі на озброєнні ВМС Польщі перебуває єдиний підводний човен ORP Orzel, спущений на воду в 1985 році.