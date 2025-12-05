Інтерфакс-Україна
23:43 05.12.2025

Швеція припиняє допомогу п’ятьом країнам, щоб збільшити підтримку України

Уряд Швеції планує суттєво збільшити допомогу Україні, щонайменше до 10 млрд крон у 2026 році, і в зв’язку з цим поступово припиняє надання розвитку допомоги п’яти країнам: Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії.

Як повідомляється на офіційному вебпорталі уряду Швеції, у червні 2025 року уряд ухвалив рішення про перенаправлення шведської допомоги та виділив близько 1,7 млрд крон із бюджету допомоги на додаткову підтримку Україні та для життєво важливих гуманітарних заходів у світі.

"Ми перебуваємо у вирішальний момент в історії Європи. Україна зазнає тиску як за столом переговорів, так і на фронті. Щоб збільшити підтримку України, нам потрібно робити складні пріоритети. Тому Швеція поступово припиняє надання розвитку допомоги Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії", – сказав міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

У зв’язку з припиненням двосторонніх стратегій закриваються посольства у Болівії, Ліберії та Зімбабве. Дипломатичні відносини з цими країнами залишаються важливими і будуть підтримуватися, наприклад, через акредитацію з іншої країни в регіоні.

Уточнюється, що гуманітарна допомога не зачіпається припиненням розвитку допомоги, і Швеція продовжує залишатися однією з найбільших світових країн-донорів гуманітарної допомоги та довгострокового розвитку співробітництва по всьому світу.

Джерело: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2025/12/regeringen-fasar-ut-utvecklingsbistandet-till-zimbabwe-tanzania-mocambique-liberia-och-bolivia/

Теги: #допомога #швеція

