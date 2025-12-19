Інтерфакс-Україна
05:16 19.12.2025

Держави-члени ЄС мають активізувати військову підтримку України – висновки саміту ЄС

Лідери Європейського Союзу заявляють про важливість активізації країнами-членами ЄС військової підтримки України та участі в розвитку української оборонної промисловості.

"Європейська рада підкреслює важливість активізації зусиль держав-членів для задоволення нагальних військових та оборонних потреб України, зокрема, систем протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також великокаліберних боєприпасів. У цьому контексті подальша підтримка, розвиток та інвестиції в оборонну промисловість України залишаються надзвичайно важливими, зокрема шляхом створення українського оборонного виробництва в державах-членах", - йдеться у висновках засідання Європейської ради, які були ухвалені за результатами обговорення.

Лідери ЄС також висловилися за подальше зміцнення співпраці та інтеграції між військово-промисловим комплексом України та європейською оборонною промисловістю, спираючись на унікальний досвід та ноу-хау України. "У цьому контексті Європейська рада вітає включення співпраці з Україною до інвестиційних планів оборонної промисловості держав-членів у рамках інструменту "Дії безпеки для Європи" (SAFE)", - наголошується у висновках.

Лідери ЄС запевнили, що вся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України "будуть надаватися з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів".

