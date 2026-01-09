Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через російський удар "Орєшніком"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ через російський удар балістичною ракетою середньої дальності (БРСД) "Орєшнік" у ніч проти п’ятниці.

"Росія стверджує, що проти Львівської області було застосовано балістичну ракету середньої дальності, так звану "Орешник". Такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці європейського континенту і випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої реакції на безрозсудні дії Росії. Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів, а також усі країни та міжнародні організації про подробиці цього небезпечного удару через дипломатичні канали", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга назвав "абсурдними" виправдання Росією удару БРСД як удару у відповідь на фальшиву "атаку на резиденцію Путіна".

"Абсурдно, що Росія намагається виправдати цей удар фальшивою "атакою на резиденцію Путіна", якої ніколи не було. Це ще один доказ того, що Москві не потрібні реальні причини для свого терору та війни. Путін використовує балістичну ракету середньої дальності поблизу кордону ЄС і НАТО у відповідь на власні галюцинації — це справді глобальна загроза. І вона вимагає глобальних заходів у відповідь. Необхідно вжити більш рішучих заходів проти російського танкерного флоту — і США мають рацію, вживаючи таких заходів — а також проти доходів Росії від нафти, її схем та активів. Не тільки в ЄС, а й у всьому світі", - зазначив міністр.

Україна закликає всі відповідальні держави та міжнародні організації викривати російські брехні та без зволікань посилювати тиск на агресора.

"Ми ініціюватимемо міжнародні дії — термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ", - акцентував міністр.