Інтерфакс-Україна
Події
10:15 09.01.2026

Потяги метро між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" курсуватимуть з інтервалом 25 хвилин

1 хв читати
Потяги метро між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" курсуватимуть з інтервалом 25 хвилин

Між станціями "Лівобережна"- "Арсенальна" для перевезення пасажирів із лівого на правий берег курсуватиме один поїзд з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Орієнтовний інтервал руху – близько 20-25 хв. Поїзд слідує без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро", – вказано у повідомленні.

Жителів міста просять користуватися метро тільки за реальної потреби.

Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

Як повідомлялося, раніше КМДА, що поїзди "червоної" лінії метрополітену курсують зі змінами через складну енергетичну ситуацію.

Теги: #київ #метро #інтервал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 09.01.2026
У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

09:34 09.01.2026
В Києві внаслідок російського удару пошкоджено будівлю одного з посольств

В Києві внаслідок російського удару пошкоджено будівлю одного з посольств

09:16 09.01.2026
Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

08:24 09.01.2026
ЖК "Комфорт Таун" знову постраждав від російського обстрілу Києва

ЖК "Комфорт Таун" знову постраждав від російського обстрілу Києва

08:11 09.01.2026
У Києві на Лівому березі застосовано екстрені відключення електроенергії – ДТЕК

У Києві на Лівому березі застосовано екстрені відключення електроенергії – ДТЕК

08:08 09.01.2026
Інтервали руху поїздів на червоній лінії метрополітену в Києві зменшено – КМДА

Інтервали руху поїздів на червоній лінії метрополітену в Києві зменшено – КМДА

07:18 09.01.2026
Київ: Кількість поранених унаслідок ворожої атаки зросла до 24, серед них 5 працівників ДСНС

Київ: Кількість поранених унаслідок ворожої атаки зросла до 24, серед них 5 працівників ДСНС

05:46 09.01.2026
Мер: в столиці постраждали 19 людей, серед них 5 медиків

Мер: в столиці постраждали 19 людей, серед них 5 медиків

05:44 09.01.2026
Рух поїздів "червоної" лінії метро курсує зі змінами через складну енергетичну ситуацію – КМДА

Рух поїздів "червоної" лінії метро курсує зі змінами через складну енергетичну ситуацію – КМДА

05:23 09.01.2026
У частині районів Києва через обстріли виникли перебої з опаленням та гарячою водою – КМДА

У частині районів Києва через обстріли виникли перебої з опаленням та гарячою водою – КМДА

ВАЖЛИВЕ

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

ОСТАННЄ

Росіяни пошкодили посольство Катару в Києві – Зеленський

На Запоріжжі в результаті російського удару одна людина поранена

Внаслідок атаки рф пошкоджено депо, адмінбудівлю та тепловоз

"Укрзалізниця" повідомила про затримку 42 поїздів через обледеніння контактної мережі

Михайло Федоров задекларував 1,3 млн грн доходів за 2025 рік, дружина - 9,2 млн грн

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через російський удар "Орєшніком"

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Окупанти просунулися біля Гуляйполя та Приморського, загалом на 5,94 кв. км — DeepState

Газопостачання для 376 абонентів у Рудному на Львівщині тимчасово припинено через спрацювання системи безпеки

В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА