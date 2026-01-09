Потяги метро між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" курсуватимуть з інтервалом 25 хвилин

Між станціями "Лівобережна"- "Арсенальна" для перевезення пасажирів із лівого на правий берег курсуватиме один поїзд з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Орієнтовний інтервал руху – близько 20-25 хв. Поїзд слідує без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро", – вказано у повідомленні.

Жителів міста просять користуватися метро тільки за реальної потреби.

Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

Як повідомлялося, раніше КМДА, що поїзди "червоної" лінії метрополітену курсують зі змінами через складну енергетичну ситуацію.