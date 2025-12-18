Сенат США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік, $400 млн передбачені для України – Стефанішина

Сенат США ухвалив законопроєкт про авторизацію асигнувань на потреби національної оборони США (NDAA) на 2026 рік, для України передбачено виділення $400 млн на потреби програми USAI, термін дії програми продовжено до 2029 року, повідомила Надзвичайний та Повноважний Посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що законопроєкт NDAA визначає політику, але не виділяє фактичного фінансування, яке буде передбачено окремими законами.

"Міністр оборони США має повідомити комітети зі збройних сил і розвідки Сенату і Палати представників протягом 48 годин після ухвалення рішення про будь-яке призупинення чи обмеження надання розвідувальної інформації для підтримки військових операцій України. Він має пояснити причини такого рішення, тривалість, а також оцінити його вплив на можливість України провадити військові операції. Від Міністра оборони США має подати до профільних комітетів Сенату і Палати представників звіт щодо підтримки України союзниками США, зокрема у рамках ініціативи PURL та програми USAI. Окремо зазначено, що від Міністерства оборони очікують план подальшої спільної роботи з союзниками щодо використання ініціативи PURL", - написала вона у своєму телеграм-каналі.

Окремо Конгрес очікує детальних звітів стосовно діяльності НАТО в питаннях стримування в Європі, оцінку військової стратегії, цілей та розстановки збройних сил Росії та її військової взаємодії з іншими державами.

"Зафіксовано викрадення РФ понад 20 000 українських дітей та необхідність їх негайного повернення. Міністерство юстиції США та Держдепартамент уповноважені допомагати правоохоронним та розвідувальним органам Уряду України у питанні пошуку, повернення та реабілітації дітей. Також вони можуть координувати дії з неурядовими організаціями та надавати їм гранти для здійснення вищезазначених видів допомоги. Держдепартамент уповноважений підтримувати діяльність правоохоронних органів України, зокрема Офісу Генерального прокурора, спрямовані на розслідування злочинів Росії та кримінальне переслідування винних", - повідомила посланниця.

Наступним кроком стане підписання документа президентом США, після чого він набуде чинності.