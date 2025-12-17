ВМС Швеції зафіксувало озброєних військовослужбовців на борту суден тіньового флоту РФ

Військово-морські сили Швеції поінформували про наявність на борту суден російського тіньового флоту озброєних військовослужбовців, повідомляє телеканал Sveriges Television (SVT).

"Росія вже деякий час проводить військову операцію в Балтійському морі, яка, як вважається, має на меті захист тіньового флоту країни. За даними військово-морських сил, російська операція проявляється у вигляді військових кораблів, які охороняють певні зони в Балтійському морі, а також у вигляді персоналу в уніформі на борту тіньових танкерів", - сказано в повідомленні SVT.

"Немає причин для занепокоєння, але ми хочемо розповісти про те, що відбувається на морі", – сказав у коментарі для SVT начальник оперативного управління ВМС Швеції Марко Петкович.

"Ми бачили і отримали інформацію про те, що на борту деяких з цих суден тіньових флотів перебуває персонал у формі", – сказав Петкович.

Водночас, як повідомляється, Росія вже деякий час розширює військове спостереження за Балтійським морем. За словами Петковича "присутність російського флоту стала більш постійною і відчутною у великих частинах Балтійського моря".

"Російський флот періодично перебуває в різних вузлових точках Балтійського моря, Фінської затоки та Західного моря і, як видається, певним чином підтримує цей тіньовий флот", - зазначив начальник оперативного управління ВМС Швеції.

Джерело: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/marinen-ryssland-skyddar-skuggflottan-med-militar-operation