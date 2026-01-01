Інтерфакс-Україна
13:55 01.01.2026

Свириденко: Впровадження щорічної прогресивної винагороди для військових потребуватиме значного фінpecypcу

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявляє, що впровадження щорічної прогресивної винагороди за кожен рік участі у війні потребуватиме залучення значного додаткового фінансового pecypcу.

"Уряд усвідомлює необхідність покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби. При цьому зазначене питання є одним із пріоритетних завдань його діяльності", - йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

Вона нагадала, що Міністерство оборони запроваджено дорожню карту імплементації моделі проходження військової служби за новим контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками, яка передбачає підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців у разі укладення ними нового контракту для проходження військової служби, і на теперішній час уряд працює над законодавчим врегулюванням зазначеної моделі проходження військової служби.

"Уряд цілком підтримує необхідність впровадження справедливої оцінки вкладу кожного Захисника i Захисниці України у захист держави в умовах військової arpeciï російської федерації проти України. Водночас реалізація ваших пропозицій потребуватиме залучення значного додаткового фінансового pecypcy", - додала премʼєр.

3 огляду на наведене, Свириденко зазначила, що питання покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби буде опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових можливостей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки i оборони.

Як повідомлялося, 13 грудня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом впровадити щорічну прогресивну винагороду та символічне визнання військовослужбовців за кожен рік участі у війні набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Зокрема, пропонувалося встановити щорічну грошову винагороду за кожен повний рік служби у війні, яка подвоюється щороку: 1-й рік служби - 50 тис. грн, 2-й рік - 100 тис. грн, 3-й рік - 200 тис грн, 4-й рік - 400 тис. грн.

