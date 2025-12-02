Інтерфакс-Україна
Економіка
19:11 02.12.2025

Швеція виділяє новий пакет цивільної допомоги Україні на суму EUR100 млн

Уряд Швеції представив новий пакет цивільної допомоги Україні на суму понад SEK1,1 млрд (близько EUR100 млн) для задоволення найнагальніших потреб України у відновленні та зміцненні стійкості, повідомляє пресслужба шведського уряду у вівторок.

Зазначається, що новий пакет допомоги буде використано для задоволення найгостріших потреб України, зокрема в енергопостачанні, ремонті та відновленні зруйнованої інфраструктури, реформах та охороні здоров'я і медичному обслуговуванні.

"В Україні наближається зима. Зі зниженням температури Росія посилює свої атаки на цивільну інфраструктуру, залишаючи мільйони українців без доступу до електроенергії, опалення та води напередодні, ймовірно, найсуворішої зими з 2022 року. Тому уряд представляє новий пакет підтримки, який зосереджується на найнагальніших потребах цієї зими, а також на підтримці, що зміцнює стійкість України в довгостроковій перспективі. Швеція продовжує робити все можливе, щоб підтримати Україну", – заявив міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

"Коли Росія зазнає поразки на полі бою, вона переносить війну в домівки людей. Тому вона посилює атаки на енергетичну систему та цивільну інфраструктуру – не для досягнення військових цілей, а для того, щоб заморозити та залякати населення. Енергопостачання є важливою складовою загальної оборони. Разом із нашими міжнародними партнерами ми зараз розширюємо нашу підтримку енергопостачання України. Це не тільки зміцнює стійкість України, але й оборону всієї Європи", – додав міністр енергетики та підприємництва Ебба Буш.

До складу пакету увійшли SEK700 млн, які буде виділено Північній екологічній фінансовій корпорації на її програму екологічної реконструкції України. З них SEK375 млн буде виплачено в 2025 році, а решта – в 2026 році. Програма надає фінансову та технічну підтримку українським муніципалітетам для ремонту та будівництва інфраструктури з дотриманням екологічних вимог. Програма використовує північний досвід у сфері сталого розвитку та екологічного будівництва.

Крім того, Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства виділяється SEK225 млн для задоволення енергетичних потреб України перед зимою та під час неї, включаючи виробництво електроенергії та ремонт критичної інфраструктури.

Трастовий фонд Світового банку для надання допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні отримає SEK115 млн у 2025 році для ремонту енергетичної та житлової інфраструктури, підтримки біженців, а також для посилення адміністративного потенціалу країни та її здатності надавати публічні послуги.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) отримає SEK50 млн у 2025 році для зміцнення потенціалу України у розробці та впровадженні реформ, необхідних для просування країни до членства в ЄС. Підтримка надається через багатосторонній донорський рахунок ЄБРР-Україна для стабілізації та сталого зростання, який має на меті підтримати зусилля України з реформування економіки країни, поліпшення бізнес-середовища та сприяння сталому зростанню.

Також Швеція виділяє додаткові SEK22 млн у 2025 році на підтримку заходів з порятунку життя людей, хворих на ВІЛ та туберкульоз в Україні. Нова ініціатива буде реалізована Шведським агентством міжнародного розвитку та сприятиме підтримці діагностики, лікування та профілактики інфекційних захворювань, таких як туберкульоз та ВІЛ, по всій країні, а також запобіганню, наскільки це можливо, поширенню та ризику розвитку більш резистентних інфекцій.

 

