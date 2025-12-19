Інтерфакс-Україна
17:25 19.12.2025

Україна та США опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем – Міноборони

Американська делегація зустрілася з українськими виробниками та провела перші офіційні випробування українських дронів, повідомляє Міністерство оборони України.

"Представники ВМС США та Міністерства війни здійснили два візити до України, щоб ознайомитися з українськими морськими дронами та провести перші офіційні випробування. Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками", - вказується у повідомленні.

Українська сторона в ході зустрічей запропонувала рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах.

"Україна пропонує Сполученим Штатам стратегічне партнерство. Оборонна промисловість України формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки через досвід сучасної війни", - наголосили в Міноборони.

