Україна та США опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем – Міноборони

Американська делегація зустрілася з українськими виробниками та провела перші офіційні випробування українських дронів, повідомляє Міністерство оборони України.

"Представники ВМС США та Міністерства війни здійснили два візити до України, щоб ознайомитися з українськими морськими дронами та провести перші офіційні випробування. Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками", - вказується у повідомленні.

Українська сторона в ході зустрічей запропонувала рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах.

"Україна пропонує Сполученим Штатам стратегічне партнерство. Оборонна промисловість України формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки через досвід сучасної війни", - наголосили в Міноборони.