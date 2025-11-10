Ситуація з газом не настільки критична, як могло б бути після атак РФ, - член наглядради "Нафтогазу"

Ситуація з газом в Україні не настільки критична, як можна було б очікувати після масованих атак РФ, вважає член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко.

"У моєму розумінні по газу ситуація не така критична, якою б могла бути. І це завдяки спільній роботі нашої команди, уряду та наших міжнародних партнерів", - сказала Бойко під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосистемі України Київського безпекового форуму у понеділок.

Бойко зазначила, що всі зусилля спрямовані і на відновлення обладнання після атак, і на забезпечення імпортного ресурсу.