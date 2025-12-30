Ексчлена наглядової ради "Укренерго" Бойка та військового Горина призначено т.в.о. члена дирекції "УРМ"

Міністерство енергетики призначило т.в.о. члена дирекції АТ "Українські розподільні мережі" ("УРМ") ексчлена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка та військовослужбовця Михайла Горина, повідомила компанія.

Як зазначається в повідомленні на сайті у вівторок, покладання обов’язків членів дирекції здійснено тимчасово на строк з 30 грудня 2025 року до 28 лютого 2026 року, але не більше ніж 30 днів від часу призначення більшості складу наглядової ради "УРМ".

"Формування повного складу виконавчого органу дасть можливість забезпечити виконання оперативних завдань компанії до набрання чинності повноважень оновленого складу наглядової ради. Вона перегляне персональний склад дирекції", – йдеться в повідомленні.

"УРМ" звернула увагу на те, що, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів від 17 листопада 2025 року №1258-р, наглядова рада компанії має бути сформована до 31 грудня 2025 року.

Пояснюється, що відповідно до статуту "УРМ", затвердженого наказом Міненерго № 521 від 14 грудня 2025 року, керівництво поточною діяльністю товариства здійснює його колегіальний виконавчий орган – дирекція, на відміну від одноосібного керівництва генеральним директором у попередніх редакціях статуту. Обрання та припинення повноважень членів дирекції здійснює наглядова рада, але, зважаючи на те, що її повноваження припинені наказом Міненерго № 505 від 9 грудня 2025 року, міністерство тимчасово виконує її функції.

Згдіно з інформацією компанії у Smida, Бойко, зокрема, з травня 2020 року по травень 2021 року обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля України, а з вересня 2021 року по жовтень 2025 року був радником директора персоналу при керівництві ДП "Енергоринок".

Горин останні п’ять років був військовослужбовцем.

Як повідомлялося, новим в.о. генерального директора АТ "УРМ" з 9 вересня 2025 року призначено заступника гендиректора товариства та ексочільника комунального підприємства (КП) "Міськтепловоденергія" у Кам'янець-Подільську Олександра Похилка. Він змінив на цій посаді Артема Мартинюка.

22 вересня Міністерство енергетики відкликало свого представника з наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, на його місце триває відбір.

9 грудня т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов звільнив весь склад наглядової ради АТ "УРМ": трьох незалежних членів Олега Канцурова, Євгенія Литвинова та Андрія Кострицю, який тепер у суді оскаржує це рішення, а також двох представників держави Світлану Білько та Андрія Почтарьова.

Як зазначається в документі, наказ видало міністерство як єдиний акціонер компанії, зокрема на виконання постанови Кабінету міністрів №1596 від 3 грудня 2025 року "Питання управління деякими суб’єктами господарювання", а також плану заходів щодо оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів деяких суб’єктів господарювання, затвердженого розпорядженням уряду №1258-р від 17 листопада 2025 року. Пояснюється також, що цей наказ видано у зв’язку з необхідністю обрання складу наглядової ради відповідно до конкурсної процедури, передбаченої порядком проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (постанова №777 від 3 вересня 2008 року).

Уряд зайнявся перезавантаженням наглядових рад енергокомпаній після оприлюднення Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) справи "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці.

Заявки на конкурс з відбору членів НР зазначених енергокомпаній тривали до 23 грудня 2025 року. Відбір йде на такі посади в НР: "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) – 2 представники держави, "Українські розподільні мережі" – 4 незалежних та 3 представники держави, "Оператор ринку" – 3 незалежних та 2 представники держави, "Центренерго" – 3 незалежних та 2 представники держави, "Енергетична компанія України" (ЕКУ) – 1 незалежний член та 1 представник держави, "Енергоатом" – 3 представники держави, "Укренерго" – 1 представник держави, "Укргідроенерго" – 1 представник держави.