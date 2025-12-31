За підсумками перших двох спецаукціонів 423 МВт нових балансуючих потужностей уже в енергосистемі – "Укренерго"

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" зафіксувала в енергосистемі 423 МВт нових балансуючих потужностей, побудованих за підсумками перших двох спецаукціонів з довгострокового придбання допоміжних послуг, які було проведено в серпні 2024 року.

"Станом на 31 грудня 117 МВт становить загальна сертифікована потужність введених в експлуатацію нових енергооб’єктів, що надають послугу із забезпечення резерву підтримки частоти (РПЧ), та 333 МВт – загальна сертифікована потужність введених в експлуатацію нових об’єктів генерації, що надають послугу із забезпечення автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в телеграм у середу.

Компанія уточнила, що частина новозбудованих потужностей надає обидва види допоміжних послуг.

Згідно з аналізом "Укренерго", найбільшу частку нових балансуючих потужностей становлять установки зберігання енергії (УЗЕ) – 398 МВт. Також функції швидких резервів виконують новозбудовані газопоршневі установки загальною потужністю 25 МВт.

НЕК зазначає, що надалі загальна потужність новозбудованих швидких резервів ще зростатиме, оскільки загалом "Укренерго" провело чотири спеціальних аукціони з довгострокового придбання допоміжних послуг, за підсумками яких переможці прогарантували будівництво до 810 МВт абсолютно нових установок генерації та УЗЕ. Граничний термін введення в експлуатацію таких потужностей – до 21 листопада 2026 року (залежно від дати проведення аукціону).

Як повідомлялося, перші в історії довгострокові спецаукціони "Укренерго" провело у 2024 році (два в серпні та один у грудні) та у 2025 році (один у травні). Їхня суть у тому, що переможець укладає з "Укренерго" контракт на п’ять років, за яким компанія гарантовано купує у нього доппослуги за аукціонною ціною в певні години – розвантаження чи завантаження об’єкта генерації чи установки зберігання енергії (УЗЕ).

Переможцями чотирьох аукціонів стали понад 70 компаній, серед яких - ПрАТ "Укргідроенерго", мережа АЗК ОККО, Тилігульська ВЕС-2, низка об’єктів газової генерації, СЕС та УЗЕ.