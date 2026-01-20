Інтерфакс-Україна
Економіка
15:29 20.01.2026

Основним ринком збуту українських органічних продуктів залишається Європа, яка купує 93% товарів - Висоцький

Український органічний ринок залишається переважно експортно-орієнтованим, ключовим ринком збуту залишається Європейський Союз, повідомив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький на міжнародній конференції "Візія експорту органічної продукції з України у 2026 році".

"Ми активно працюємо над розвитком внутрішнього споживання, але об’єктивно розуміємо, що саме експорт формуватиме основну частку ринку. Тому наше спільне завдання – чітко бачити перспективи, розуміти глобальні тренди та максимально використовувати всі можливості для розвитку", - написав він за підсумками конференції в Facebook.

Згідно з наведеною ним інфографікою, Україна впродовж 2018-2024 рр. входить у ТОП-5 країн, що експортують органічну продукцію в ЄС. У структурі поставок важливе місце належить кукурудзі, пшениці, сої, соняшниковій макусі, шроту, олії, пшону, ягодам, меду.

Обсяг поставок із України за цей час щорічно перевищує 170 тис. тонн, зокрема, в  довоєнному 2021 році в ЄС було поставлено 190 тис. тонн органічної продукції, 2022 році – 208 тис. тонн, 2023 році – 174 тис. тонн, 2024 році – 204 тис. тонн. 

Висоцький зазначив, що у ТОП-10 експортованих органічної продуктів з України на світовий ринок у 2024 році увійшли соя, якої було поставлено на зовнішні ринки 63,5 тис тонн на 30,1 млн, кукурудза – 61,7 тис. тонн на 11,8 млн, пшениця – 28,9 тис. тонн на 6 млн, макуха соняшникова – 18,5 тис. тонн на 13,9 млн, чорниця – 12 тис. тонн на 18,2 млн, ріпак – 9 тис. тонн на 5,7 млн, олія соняшникова – 9 тис. тонн на 5,1 млн, насіння льону – 3,7 тис. тонн на 2,2 млн, нерафінована соняшникова олія 3,5 тис. тонн на 5,2 млн, пшоно – 3,3 тис. тонн на 3 млн, інші органічні продукти – 30 тис. тонн на 39,4 млн. У цілому Україна 2024 року експортувала 243 тис. тонн органічних продуктів на 141 млн.

За його словами, в розподілі експорту органічних продуктів із України в 2024 році 93% припали на Європу, у 84% випадках отримувачами були країни ЄС, 9% - інші європейські країни, 6% Північна Америка, 2% - Азія. 

"Держава докладає максимум зусиль, щоб забезпечити безперебійний доступ українських експортерів до міжнародних ринків. Важливий крок – оновлення законодавства. Профільний аграрний парламентський комітет уже підтримав у другому читанні оновлений документ про органічне виробництво. Далі – голосування у сесійні залі", - резюмував замміністра.

