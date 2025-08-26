Врожай зернових культур у 2025р. буде на рівні 56 млн тонн, олійних – 21 млн тонн, ціни на овочі та фрукти стабілізуються восени - замміністра

Українські аграрії в сезоні-2025 отримають близько 56 млн тонн валового врожаю ранніх зернових культур і 21 млн тонн олійних культур, повідомив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький.

"У принципі, з точки зору ранньої зернової групи, то очікується виробництво близько 26 млн тонн, що незначно менше, ніж минулого року. Зменшення через те, що у південно-східних регіонах врожайність озимих пшениці та яменю, на жаль, нижче через посуху", - сказав він в ефірі "Українського радіо".

Говорячи про врожай кукурудзи, жнива якої розпочнуться у вересні, замміністра зазначив, що врожай також очікується непоганий. Водночас посіви кукурудзи на південному сході - частині Дніпропетровщини, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях - фактично втрачені. Проте основний кукурудзяний пояс України — Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Київщина і далі на захід, незважаючи на пізній посів і пізні сходи, завдяки опадам та оптимальному температурному режиму, сформував гарні рослини.

"У кінцевому результаті у масштабах країни буде непоганий врожай кукурудзи. Можемо говорити про близько 28 млн тонн, що більше, ніж минулого року", - сказав Висоцький і додав, що кінцева прогнозована цифра в межах 56 млн тонн валового врожаю зернових відповідає минулорічному рівню.

За його словами, олійних культур аграрії в 2025 році отримають близько 21 млн тонн, що відповідає показнику 2024 року. У структурі виробництва буде дещо більше соняшника, менше сої.

Заступник міністра також відзначив сприятливі закупівельні ціни на сільгосппродукцію.

"З точки зору фермера, ціни високі, дійсно гарні. Навіть зараз, у момент збору вражаю, вони не опускаються і тримаються. Там, де не було форс-мажору, де не було втрат, ці ціни є дійсно гідними як результат праці на землі", - наголосив він.

Говорячи про продукцію тваринництва, Висоцький відзначив стабільну ситуацію з виробництвом всіх видів м'яса, яєць і молока.

Він нагадав, що через холодну весну садівництво у сезоні-2025 зазнало втрат.

"Так, були втрати по садах, по ранній групі, але по пізніх сортах показники, можливо, будуть трішки кращі і на рівні минулого року. На внутрішньому ринку України найближчим часом очікується зниження цін на яблука. Наразі вони тримаються, бо у реалізації знаходиться продукція минулорічного врожаю. В її вартість входить тривале зберігання. Але вже буквально з вересня ситуація буде змінюватися і до кінця жовтня стабілізується. В залежності від кінцевого врожаю, це будуть зовсім інші цінники", - розповів Висоцький.

Аналогічною, за його словами, є ситуація із овочами.

"Підходимо до масового збору (овочів – ІФ-У). Бачимо, що ціна реагує і буде знижуватися. Але немає передумов, щоб вона впала нижче собівартості. Овочі будуть доступнішими споживачам, але і з нормальним економічним ефектом для виробника", - резюмував Висоцький.