Інтерфакс-Україна
Економіка
18:15 26.08.2025

Врожай зернових культур у 2025р. буде на рівні 56 млн тонн, олійних – 21 млн тонн, ціни на овочі та фрукти стабілізуються восени - замміністра

3 хв читати
Врожай зернових культур у 2025р. буде на рівні 56 млн тонн, олійних – 21 млн тонн, ціни на овочі та фрукти стабілізуються восени - замміністра

Українські аграрії в сезоні-2025 отримають близько 56 млн тонн валового врожаю ранніх зернових культур і 21 млн тонн олійних культур, повідомив заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький.

"У принципі, з точки зору ранньої зернової групи, то очікується виробництво близько 26 млн тонн, що незначно менше, ніж минулого року. Зменшення через те, що у південно-східних регіонах врожайність озимих пшениці та яменю, на жаль, нижче через посуху", - сказав він в ефірі "Українського радіо".

Говорячи про врожай кукурудзи, жнива якої розпочнуться у вересні, замміністра зазначив, що врожай також очікується непоганий. Водночас посіви кукурудзи на південному сході - частині Дніпропетровщини, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях - фактично втрачені. Проте основний кукурудзяний пояс України — Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Київщина і далі на захід, незважаючи на пізній посів і пізні сходи, завдяки опадам та оптимальному температурному режиму, сформував гарні рослини.

"У кінцевому результаті у масштабах країни буде непоганий врожай кукурудзи. Можемо говорити про близько 28 млн тонн, що більше, ніж минулого року", - сказав Висоцький і додав, що кінцева прогнозована цифра в межах 56 млн тонн валового врожаю зернових відповідає минулорічному рівню.

За його словами, олійних культур аграрії в 2025 році отримають близько 21 млн тонн, що відповідає показнику 2024 року. У структурі виробництва буде дещо більше соняшника, менше сої.

Заступник міністра також відзначив сприятливі закупівельні ціни на сільгосппродукцію.

"З точки зору фермера, ціни високі, дійсно гарні. Навіть зараз, у момент збору вражаю, вони не опускаються і тримаються. Там, де не було форс-мажору, де не було втрат, ці ціни є дійсно гідними як результат праці на землі", - наголосив він.

Говорячи про продукцію тваринництва, Висоцький відзначив стабільну ситуацію з виробництвом всіх видів м'яса, яєць і молока.

Він нагадав, що через холодну весну садівництво у сезоні-2025 зазнало втрат.

"Так, були втрати по садах, по ранній групі, але по пізніх сортах показники, можливо, будуть трішки кращі і на рівні минулого року. На внутрішньому ринку України найближчим часом очікується зниження цін на яблука. Наразі вони тримаються, бо у реалізації знаходиться продукція минулорічного врожаю. В її вартість входить тривале зберігання. Але вже буквально з вересня ситуація буде змінюватися і до кінця жовтня стабілізується. В залежності від кінцевого врожаю, це будуть зовсім інші цінники", - розповів Висоцький.

Аналогічною, за його словами, є ситуація із овочами.

"Підходимо до масового збору (овочів – ІФ-У). Бачимо, що ціна реагує і буде знижуватися. Але немає передумов, щоб вона впала нижче собівартості. Овочі будуть доступнішими споживачам, але і з нормальним економічним ефектом для виробника", - резюмував Висоцький.

Теги: #зернові_культури #ціни #висоцький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:05 23.08.2025
Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів серпня збільшився на 8,1%, продовживши 2-місячне зростання

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів серпня збільшився на 8,1%, продовживши 2-місячне зростання

03:39 23.08.2025
Ціни на електроенергію в Україні продовжують зростати при її значному профіциті – ексміністерка енергетики

Ціни на електроенергію в Україні продовжують зростати при її значному профіциті – ексміністерка енергетики

18:23 22.08.2025
Житнє борошно і свинина лідирують за темпами росту цін в січні-липні

Житнє борошно і свинина лідирують за темпами росту цін в січні-липні

18:48 21.08.2025
Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

18:14 20.08.2025
Ціни на житло в Україні у II кв.-2025 зросли на 14,9% – Держстат

Ціни на житло в Україні у II кв.-2025 зросли на 14,9% – Держстат

14:45 11.08.2025
Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

09:08 11.08.2025
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $66,2 за барель

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $66,2 за барель

10:06 07.08.2025
Ціни на вершкове масло після вичерпання квот на поставки до ЄС знизяться

Ціни на вершкове масло після вичерпання квот на поставки до ЄС знизяться

15:30 04.08.2025
Переробні підприємства підвищили ціни закупівлі соняшнику до двохмісячного максимуму через можливий неврожай - аналітики

Переробні підприємства підвищили ціни закупівлі соняшнику до двохмісячного максимуму через можливий неврожай - аналітики

12:50 01.08.2025
Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль – звіт НБУ

Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль – звіт НБУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

Хлібобулочні вироби торік подорожчали на 20%, у 2025 р. додадуть ще 15-20% - директор "Київ Хлібу"

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

Рада перерозподілила біля 40 млрд грн видатків і позбавила Київ 8 млрд грн доходів на користь "Укрзалізниці"

ОСТАННЄ

НБУ оштрафував СК "ББС Іншуранс" на 892,5 тис. грн та СК "ІнтерЄкспрес" на 1,6 млн грн

Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у липні скоротився майже на 40%, кількість - на 22%

"ОТП Капітал" запускає новий пайовий фонд "ОТП Максимум" з публічною пропозицією

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня скоротилися ще на 9,3% на тлі стабільної гривні

Держава профінансувала 397 кінопроектів на 3,5 млрд грн в 2014-2025рр - Держкіно

ВАР закликала терміново розв'язати проблему імпорту азотних добрив

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Чистий прибуток банків України за 7 міс.-2025 скоротився на 1,2%

В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА