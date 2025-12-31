ПФУ профінансував грошову виплату на придбання твердого палива майже для 9 тис. сімей з ВПО

Пенсійний фонд України (ПФУ) профінансував з державного бюджету грошову виплату на придбання твердого побутового палива для майже 9 тис. сімей з внутрішньо переміщеними особами (ВПО), повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Восени Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України запустило програму державної підтримки – грошові виплати на придбання твердого побутового палива. Отримати допомогу можуть ВПО, яким призначено пільги або житлові субсидії на придбання твердого побутового палива та які не отримали кошти на паливо від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що наразі на грошову виплату для майже 9 тис. людей ПФУ профінансував з державного бюджету 78,9 млн грн.

"Цільова допомога на придбання твердого палива передбачена, аби допомогти громадянам, які потребують додаткової підтримки стабільно пройти опалювальний сезон", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, домогосподарства у прифронтових регіонах України отримують по 19,4 тис. грн допомоги на закупівлю твердого палива під час проходження опалювального сезону.

Вже два роки поспіль, за фінансової підтримки партнерів, додаткові кошти на тверде паливо отримали близько 500 тис. домогосподарств. Загальна сума фінансування у 2024-2025 рр. склала 3,24 млрд грн.