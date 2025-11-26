Інтерфакс-Україна
Події
15:08 26.11.2025

Окремі категорії ВПО зможуть подати заявки на нову житлову програму з 1 грудня

2 хв читати

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заявки на участь у новій житловій програмі в рамках "єВідновлення" з 1 грудня, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Вже з наступного тижня стартує прийом заявок на нову програму житлової допомоги для людей, які проживали на тимчасово окупованих територіях. Комісії мають бути повністю готовими з першого дня, бо від їхньої готовності залежатиме, наскільки швидко та якісно будуть опрацьовані заяви від людей, які потребують цієї підтримки", – наголосила заступниця очільника Мінрозвитку Наталія Козловська, слова якої наведено у пресрелізі.

Вона закликала керівників ОВА та громад прискорити роботу з організації комісій, які оброблятимуть заяви. На даний час комісії створені у 541 з 1306 громад, при чому найбільше в Одеській, Рівненській, Херсонській та Житомирській областях. Натомість в Івано-Франківській, Дніпропетровській областях та Києві найнижчі показники створення комісій.

Зазначається, що нова житлова програма для ВПО в рамках "єВідновлення" спрямована на придбання нового житла для осіб, чиї домівки лишилися на тимчасово окупованих територіях. Програма передбачає надання ваучерів на суму 2 млн грн на людину для придбання оселі.

Ключовою умовою участі є відсутність у заявника та його родини (чоловік/дружина та неповнолітні діти) житла на підконтрольній території України та відсутність раніше отриманої державної житлової допомоги. Також перевірятиметься наявність статусу ВПО з попереднім місцем реєстрації на ТОТ, окремий статус учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Джерело: https://mindev.gov.ua/news/minrozvytku-provelo-naradu-shchodo-utvorennia-komisii-ta-ikh-pidhotovky-do-roboty-z-zhytlovoiu-prohramoiu-dlia-vpo-z-tymchasovo-okupovanykh-terytori

 

Теги: #впо #євідновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 26.11.2025
Кабмін виділив ще 609 млн грн на "єВідновлення"

Кабмін виділив ще 609 млн грн на "єВідновлення"

18:57 24.11.2025
Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

18:00 17.11.2025
В Україні стартувало підписання Декларації про залучення переселенців до відбудови: ініціативу презентували на III Всеукраїнському форумі Рад ВПО

В Україні стартувало підписання Декларації про залучення переселенців до відбудови: ініціативу презентували на III Всеукраїнському форумі Рад ВПО

15:12 12.11.2025
Більше мільйона переміщених українців змушені витрачати заощадження на оренду житла

Більше мільйона переміщених українців змушені витрачати заощадження на оренду житла

16:21 11.11.2025
III Всеукраїнський Форум Рад ВПО відбудеться 14–15 листопада у Києві

III Всеукраїнський Форум Рад ВПО відбудеться 14–15 листопада у Києві

17:54 10.11.2025
У Києві затвердили нову Програму підтримки, інтеграції та адаптації ВПО на 2026–2028 роки

У Києві затвердили нову Програму підтримки, інтеграції та адаптації ВПО на 2026–2028 роки

15:05 10.11.2025
Близько 4 млрд грн компенсацій за програмою "єВідновлення" видано за місяць

Близько 4 млрд грн компенсацій за програмою "єВідновлення" видано за місяць

10:04 31.10.2025
Улютін закликав громади дофінансовувати пільгові кредити на житло для переселенців

Улютін закликав громади дофінансовувати пільгові кредити на житло для переселенців

12:09 24.10.2025
Державне космічне агентство та окремі підрозділи ЗСУ можуть бути залучені до збору даних в рамках "єВідновлення"

Державне космічне агентство та окремі підрозділи ЗСУ можуть бути залучені до збору даних в рамках "єВідновлення"

17:23 23.10.2025
ПФУ отримав понад 160 заяв від переселенців на оформлення пільгових кредитів на житло

ПФУ отримав понад 160 заяв від переселенців на оформлення пільгових кредитів на житло

ВАЖЛИВЕ

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

ОСТАННЄ

Фінляндія посилює підтримку України, приєднуючись до Військово-морської коаліції

Профільна асоціація прогнозує драматичне просідання показників індустрії I-Gaming

Україна не буде вносити жодних змін до Конституції – радник глави ОП

В ЄК очікують реакцій столиць країн-членів ЄС на лист фон дер Ляєн щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр.

Розробка первинного мобільного укриття від групи "Ковальська" проходить випробування

Офіс генпрокурора закликає нікому не надавати реквізити банківських карток і коди, щоб вберегтися від шахрайських кол-центрів

Вчорашнє повідомлення про Чернишова було помилкою апарату, ніхто із суддів не брав участі у погодженні публікації - АП ВАКС

Центральна роль ЄС в забезпеченні миру для України має бути прописана в майбутній угоді – єврокомісар Домбровскіс

Чотири дитини загинули в пожежі на Черкащині, матері повідомлено про підозру

Зеленський підписав закон щодо перепоховання загиблих військовослужбовців, які захищали Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА