Окремі категорії ВПО зможуть подати заявки на нову житлову програму з 1 грудня

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заявки на участь у новій житловій програмі в рамках "єВідновлення" з 1 грудня, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Вже з наступного тижня стартує прийом заявок на нову програму житлової допомоги для людей, які проживали на тимчасово окупованих територіях. Комісії мають бути повністю готовими з першого дня, бо від їхньої готовності залежатиме, наскільки швидко та якісно будуть опрацьовані заяви від людей, які потребують цієї підтримки", – наголосила заступниця очільника Мінрозвитку Наталія Козловська, слова якої наведено у пресрелізі.

Вона закликала керівників ОВА та громад прискорити роботу з організації комісій, які оброблятимуть заяви. На даний час комісії створені у 541 з 1306 громад, при чому найбільше в Одеській, Рівненській, Херсонській та Житомирській областях. Натомість в Івано-Франківській, Дніпропетровській областях та Києві найнижчі показники створення комісій.

Зазначається, що нова житлова програма для ВПО в рамках "єВідновлення" спрямована на придбання нового житла для осіб, чиї домівки лишилися на тимчасово окупованих територіях. Програма передбачає надання ваучерів на суму 2 млн грн на людину для придбання оселі.

Ключовою умовою участі є відсутність у заявника та його родини (чоловік/дружина та неповнолітні діти) житла на підконтрольній території України та відсутність раніше отриманої державної житлової допомоги. Також перевірятиметься наявність статусу ВПО з попереднім місцем реєстрації на ТОТ, окремий статус учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

