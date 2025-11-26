Інтерфакс-Україна
Економіка
14:22 26.11.2025

Кабмін виділив ще 609 млн грн на "єВідновлення"

1 хв читати
Кабмін виділив ще 609 млн грн на "єВідновлення"
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Кабінет міністрів України виділив 609 млн грн на фінансування програми "єВідновлення" та спростив порядок отримання компенсацій для житла у спільній власності, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ще близько 9 тис. українських родин отримають компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російської агресії. Сьогодні уряд спрямовує 609 млн грн Міністерству розвитку громад на фінансування програми "єВідновлення". Це кошти, які дають сім’ям можливість відремонтувати свої домівки", - написала Свириденко в телеграм-каналі за підсумками засідання уряду у середу.

Крім того, за її словами, уряд спростив порядок отримання компенсацій за програмою "єВідновлення" для житла у спільній власності.

"Тепер якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв’язок або не бере участі в утриманні майна, це не блокуватиме отримання допомоги. Компенсацію зможе оформити інший співвласник — за спрощеною процедурою без зайвих затримок", - написала прем’єр.

Вона вважає, що це рішення дасть людям змогу швидше розпочати ремонт пошкодженого житла та повернути його до користування, навіть у ситуаціях, коли отримати згоду всіх співвласників було неможливо.

Свириденко також розповіла, що загалом за програмою "єВідновлення" компенсації на відновлення пошкодженого житла в межах програми вже отримало понад 116 тис. сімей.

Теги: #євідновлення

