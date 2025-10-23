Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати "єВідновлення"

Фото: НБУ

Кабінет міністрів України виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення", повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ще понад 1600 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії росії, зможуть придбати нове житло. Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою єВідновлення", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Прем’єр розповіла, що на сьогодні такі сертифікати отримало уже понад 143 тис. Сімей, а держава виплатила на ці потреби понад 50 млрд грн.

"Подавати заявки можна через "Дію", у ЦНАПі або у нотаріуса. Тепер для підтвердження руйнувань вистачить одного загального фото, а геолокація може бути з похибкою до 10 м. Також дозволяємо використовувати як підтвердження космічні знімки та дані підрозділів Сил оборони для місць, куди не можуть дістатися комісії", - розповіла голова уряду.

Програма "єВідновлення" стартувала в Україні 10 травня 2023 року. Компенсації є частиною проєкту HOME, який реалізує Банк розвитку Ради Європи.