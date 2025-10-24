Інтерфакс-Україна
Події
12:09 24.10.2025

Державне космічне агентство та окремі підрозділи ЗСУ можуть бути залучені до збору даних в рамках "єВідновлення"

2 хв читати

Удосконалений механізм дистанційного обстеження в рамках "єВідновлення" передбачає залучення Державного космічного агентства та окремих підрозділів ЗСУ для збору даних на відповідних територіях, повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів ухвалив постанову, розроблену Міністерством розвитку громад та територій, якою вдосконалюється механізм дистанційного обстеження знищеного житла на територіях активних та можливих бойових дій.

"Ми розширюємо можливості для дистанційного обстеження в межах програми "єВідновлення". Маємо забезпечити можливість для всіх, чиї домівки були знищені через російські обстріли, отримати компенсації. Комісії, які проводять такі обстеження отримають більше інструментів для обстеження, навіть у найскладніших умовах, коли доступ до зруйнованих будинків фізично неможливий", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Документ передбачає залучення Державного космічного агентства України до процесу отримання супутникових знімків, що можуть бути використані для підтвердження факту знищення житла. Також ухвалені зміни дозволяють залучати окремі підрозділи Збройних Сил України до збору таких даних на відповідних територіях.

Крім того, спрощено технічні вимоги до фото та відео, які можуть підтвердити факт знищення житла. Зокрема, скасовано вимогу щодо мінімум 3х ракурсів під час фотофіксації зруйнованого об’єкта. Тепер достатньо загального ракурсу, який дозволяє оцінити ступінь пошкодження, а за потреби – додаткових  знімків у кількості, достатній для підтвердження факту знищення. Також скасовано норму про обов’язкову зйомку строго зверху з відхиленням не більше 20 градусів; збільшено допустиму похибку геолокації з 4 до 10 м від об’єкта, що враховує реальні умови зйомки на територіях бойових дій.

У випадках, коли наявні фото-, відеоматеріали або супутникові знімки не повністю відповідають технічним вимогам, але сукупно дозволяють встановити факт знищення майна, вони можуть бути використані для прийняття рішення про компенсацію. Ухвалене рішення підвищує точність і оперативність збору доказів, що сприятиме ефективнішому проведенню дистанційних обстежень в рамках програми "єВідновлення".

Цей крок став продовженням напрацювань Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Як повідомлялося, в рамках програми "єВідновлення" понад 143 тис сімей отримали компенсації за пошкоджене та знищене житло на загальну суму майже 50 млрд грн.

Зокрема, завдяки механізму дистанційного обстеження вже по понад 650 заявам погоджено отримання компенсацій за знищене майно.

Сервіс "єВідновлення" та Реєстр пошкодженого і знищеного майна реалізуються Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством цифрової трансформації України у межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

https://mindev.gov.ua/news/rozshyreno-mekhanizm-dystantsiinoho-obstezhennia-zhytla-v-ramkakh-ievidnovlennia

Теги: #зсу #збір #євідновлення #дкау #дані

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:20 23.10.2025
"Контракт 18–24" масштабували: набір відкрито майже до всіх пріоритетних підрозділів Сухопутних військ

"Контракт 18–24" масштабували: набір відкрито майже до всіх пріоритетних підрозділів Сухопутних військ

16:34 23.10.2025
Переведення між Нацгвардією та Збройними Силами тепер можливе онлайн

Переведення між Нацгвардією та Збройними Силами тепер можливе онлайн

13:12 23.10.2025
Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати "єВідновлення"

Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати "єВідновлення"

16:26 20.10.2025
На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

14:31 20.10.2025
Командування Сил ТРО повідомило про виявлення фейкового акаунту командувача Плахути

Командування Сил ТРО повідомило про виявлення фейкового акаунту командувача Плахути

00:45 18.10.2025
Некомплекту військових хірургів у передових хірургічних групах та військово-мобільних госпіталях немає - Гуменюк

Некомплекту військових хірургів у передових хірургічних групах та військово-мобільних госпіталях немає - Гуменюк

00:34 18.10.2025
Головний хірург ЗСУ: характер сучасної бойової травми кардинально змінився, понад 80% поранень є осколковими

Головний хірург ЗСУ: характер сучасної бойової травми кардинально змінився, понад 80% поранень є осколковими

00:31 18.10.2025
Головний хірург ЗСУ: близько 70% ампутацій пов’язані з відривом кінцівок

Головний хірург ЗСУ: близько 70% ампутацій пов’язані з відривом кінцівок

10:00 17.10.2025
Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

12:47 14.10.2025
Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

Сирський провів нараду щодо медзабезпечення ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Свириденко про опалювальний сезон: рішення про старт приймається місцевими органами, цієї норми і дотримуємося

СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, який діяв за сприяння колишнього голови Державної податкової служби

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 72 із 128 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 10 локаціях

У Херсоні внаслідок обстрілу постраждали девʼятеро людей, серед них підліток

Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 рр., пов’язане з росактивами

ОСТАННЄ

Улютін: З 2022р. всі виплати, крім військових, здійснюються за рахунок партнерів, і це дещо розпестило суспільство

Підозрюваний у вбивстві Парубія залишиться під вартою

Начальниця відділення "Укрпошти" в Херсоні загинула внаслідок обстрілу

Національний тест із медіаграмотності відбудеться в Україні 29 жовтня

У Харкові вже шестеро постраждалих

У межах спецоперації Matador викрито 6 осіб, причетних до незаконного заволодіння авто в ЄС

Свириденко про опалювальний сезон: рішення про старт приймається місцевими органами, цієї норми і дотримуємося

Графіки погодинних відключень е/е діють у п'ятницю у 12 областях України з 07:00 до 23:00

Міносвіти підтримує ідею дозволити місцевим органам встановлювати доплати для працівників позашкілля

Окупанти вдарили по Харкову КАБами, є поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА