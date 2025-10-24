Державне космічне агентство та окремі підрозділи ЗСУ можуть бути залучені до збору даних в рамках "єВідновлення"

Удосконалений механізм дистанційного обстеження в рамках "єВідновлення" передбачає залучення Державного космічного агентства та окремих підрозділів ЗСУ для збору даних на відповідних територіях, повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів ухвалив постанову, розроблену Міністерством розвитку громад та територій, якою вдосконалюється механізм дистанційного обстеження знищеного житла на територіях активних та можливих бойових дій.

"Ми розширюємо можливості для дистанційного обстеження в межах програми "єВідновлення". Маємо забезпечити можливість для всіх, чиї домівки були знищені через російські обстріли, отримати компенсації. Комісії, які проводять такі обстеження отримають більше інструментів для обстеження, навіть у найскладніших умовах, коли доступ до зруйнованих будинків фізично неможливий", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Документ передбачає залучення Державного космічного агентства України до процесу отримання супутникових знімків, що можуть бути використані для підтвердження факту знищення житла. Також ухвалені зміни дозволяють залучати окремі підрозділи Збройних Сил України до збору таких даних на відповідних територіях.

Крім того, спрощено технічні вимоги до фото та відео, які можуть підтвердити факт знищення житла. Зокрема, скасовано вимогу щодо мінімум 3х ракурсів під час фотофіксації зруйнованого об’єкта. Тепер достатньо загального ракурсу, який дозволяє оцінити ступінь пошкодження, а за потреби – додаткових знімків у кількості, достатній для підтвердження факту знищення. Також скасовано норму про обов’язкову зйомку строго зверху з відхиленням не більше 20 градусів; збільшено допустиму похибку геолокації з 4 до 10 м від об’єкта, що враховує реальні умови зйомки на територіях бойових дій.

У випадках, коли наявні фото-, відеоматеріали або супутникові знімки не повністю відповідають технічним вимогам, але сукупно дозволяють встановити факт знищення майна, вони можуть бути використані для прийняття рішення про компенсацію. Ухвалене рішення підвищує точність і оперативність збору доказів, що сприятиме ефективнішому проведенню дистанційних обстежень в рамках програми "єВідновлення".

Цей крок став продовженням напрацювань Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Як повідомлялося, в рамках програми "єВідновлення" понад 143 тис сімей отримали компенсації за пошкоджене та знищене житло на загальну суму майже 50 млрд грн.

Зокрема, завдяки механізму дистанційного обстеження вже по понад 650 заявам погоджено отримання компенсацій за знищене майно.

Сервіс "єВідновлення" та Реєстр пошкодженого і знищеного майна реалізуються Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством цифрової трансформації України у межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

https://mindev.gov.ua/news/rozshyreno-mekhanizm-dystantsiinoho-obstezhennia-zhytla-v-ramkakh-ievidnovlennia