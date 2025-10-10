Інтерфакс-Україна
16:27 10.10.2025

Компенсацій за програмою "єВідновлення" видано на 48,3 млрд грн

Фото: НБУ

За програмою "єВідновлення" станом на 10 жовтня компенсації за пошкоджене та зруйноване житло отримали 140,1 тис. родин на загальну суму 48,3 млрд грн, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

Так, за пошкоджене житло видано 11,1 млрд грн компенсацій для 114 тис. українців. Середні суми виплат складають 71,2 тис. грн на дрібні ремонти, 341,8 тис. грн – на капітальні. Загальна кількість поданих заяв на компенсацію за пошкоджене житло становить 173,9 тис.

За знищене житло наразі видано 36,4 млрд грн компенсацій для 25 тис. громадян. З них понад 16 тис. українців вже придбали нове житло, при цьому 7,7 тис. сімей – внутрішньо переміщені особи. Середня сума житлового сертифікату складає 1,4 млн грн. Загальна кількість поданих заяв на компенсації за зруйноване загарбниками житло – 71,7 тис.

Крім того, виплачено 834,9 млн грн для 686 заявників, які бажають відбудувати своє житло на власній ділянці. Середня сума компенсації – 2,2 млн грн. Загалом з 4,3 тис. поданих заяв вже схвалено 979 на суму 2,5 млрд грн.

Програма "єВідновлення" стартувала в Україні 10 травня 2023 року. Компенсації є частиною проєкту HOME, який реалізує Банк розвитку Ради Європи.

Теги: #компенсації #житло #євідновлення

