Компенсацій за програмою "єВідновлення" видано на 48,3 млрд грн
За програмою "єВідновлення" станом на 10 жовтня компенсації за пошкоджене та зруйноване житло отримали 140,1 тис. родин на загальну суму 48,3 млрд грн, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).
Так, за пошкоджене житло видано 11,1 млрд грн компенсацій для 114 тис. українців. Середні суми виплат складають 71,2 тис. грн на дрібні ремонти, 341,8 тис. грн – на капітальні. Загальна кількість поданих заяв на компенсацію за пошкоджене житло становить 173,9 тис.
За знищене житло наразі видано 36,4 млрд грн компенсацій для 25 тис. громадян. З них понад 16 тис. українців вже придбали нове житло, при цьому 7,7 тис. сімей – внутрішньо переміщені особи. Середня сума житлового сертифікату складає 1,4 млн грн. Загальна кількість поданих заяв на компенсації за зруйноване загарбниками житло – 71,7 тис.
Крім того, виплачено 834,9 млн грн для 686 заявників, які бажають відбудувати своє житло на власній ділянці. Середня сума компенсації – 2,2 млн грн. Загалом з 4,3 тис. поданих заяв вже схвалено 979 на суму 2,5 млрд грн.
Програма "єВідновлення" стартувала в Україні 10 травня 2023 року. Компенсації є частиною проєкту HOME, який реалізує Банк розвитку Ради Європи.