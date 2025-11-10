Близько 4 млрд грн компенсацій за програмою "єВідновлення" видано за місяць

За програмою "єВідновлення" з 10 жовтня по 10 листопада компенсації за пошкоджене та зруйноване житло отримали близько 5,1 тис. родин на загальну суму 4 млрд грн.

Як повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку), за весь час роботи програми компенсації отримали 145,2 тис. родин сумарно на 52,3 млрд грн. З них за пошкоджене житло видано 11,4 млрд грн компенсацій для 116,5 тис. українців.

Середні суми виплат становлять 70,8 тис. грн на дрібні ремонти, 341,5 тис. грн – на капітальні. Загальна кількість поданих заяв на компенсацію за пошкоджене житло - 179,2 тис.

За знищене житло наразі видано 40 млрд грн компенсацій для 28 тис. громадян. З них понад 18 тис. українців вже придбали нове житло, при цьому 8,6 тис. сімей – це внутрішньо переміщені особи. Середня сума житлового сертифікату становить 1,4 млн грн. Загальна кількість поданих заяв на компенсації за зруйноване загарбниками житло – 78,8 тис.

Крім того, виплачено 931,3 млн грн для 767 заявників, які бажають відбудувати своє житло на власній ділянці. Середня сума компенсації – 2,2 млн грн. Загалом із 4,4 тис. поданих заяв вже схвалено 989 сумарно на 2,5 млрд грн.

Програма "єВідновлення" стартувала в Україні 10 травня 2023 року. Компенсації є частиною проєкту HOME, який реалізує Банк розвитку Ради Європи.