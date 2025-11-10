Інтерфакс-Україна
Економіка
15:05 10.11.2025

Близько 4 млрд грн компенсацій за програмою "єВідновлення" видано за місяць

2 хв читати
Близько 4 млрд грн компенсацій за програмою "єВідновлення" видано за місяць

За програмою "єВідновлення" з 10 жовтня по 10 листопада компенсації за пошкоджене та зруйноване житло отримали близько 5,1 тис. родин на загальну суму 4 млрд грн.

Як повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку), за весь час роботи програми компенсації отримали 145,2 тис. родин сумарно на 52,3 млрд грн. З них за пошкоджене житло видано 11,4 млрд грн компенсацій для 116,5 тис. українців.

Середні суми виплат становлять 70,8 тис. грн на дрібні ремонти, 341,5 тис. грн – на капітальні. Загальна кількість поданих заяв на компенсацію за пошкоджене житло - 179,2 тис.

За знищене житло наразі видано 40 млрд грн компенсацій для 28 тис. громадян. З них понад 18 тис. українців вже придбали нове житло, при цьому 8,6 тис. сімей – це внутрішньо переміщені особи. Середня сума житлового сертифікату становить 1,4 млн грн. Загальна кількість поданих заяв на компенсації за зруйноване загарбниками житло – 78,8 тис.

Крім того, виплачено 931,3 млн грн для 767 заявників, які бажають відбудувати своє житло на власній ділянці. Середня сума компенсації – 2,2 млн грн. Загалом із 4,4 тис. поданих заяв вже схвалено 989 сумарно на 2,5 млрд грн.

Програма "єВідновлення" стартувала в Україні 10 травня 2023 року. Компенсації є частиною проєкту HOME, який реалізує Банк розвитку Ради Європи.

Теги: #пошкодження #компенсації #євідновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 08.11.2025
Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

18:02 30.10.2025
У Чернігові через ворожий удар пошкоджена конструкція телевежі, проводяться роботи з її стабілізації

У Чернігові через ворожий удар пошкоджена конструкція телевежі, проводяться роботи з її стабілізації

08:43 29.10.2025
РФ здійснила масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, пошкоджено енергетичні та транспортні об’єкти

РФ здійснила масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, пошкоджено енергетичні та транспортні об’єкти

19:06 27.10.2025
Від обстрілу потраждали потужності виробника соусів "Вогняр"

Від обстрілу потраждали потужності виробника соусів "Вогняр"

12:09 24.10.2025
Державне космічне агентство та окремі підрозділи ЗСУ можуть бути залучені до збору даних в рамках "єВідновлення"

Державне космічне агентство та окремі підрозділи ЗСУ можуть бути залучені до збору даних в рамках "єВідновлення"

13:12 23.10.2025
Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати "єВідновлення"

Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати "єВідновлення"

11:11 22.10.2025
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено портові об’єкти на Одещині та залізничну інфраструктуру на Черкащині – Кулеба

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено портові об’єкти на Одещині та залізничну інфраструктуру на Черкащині – Кулеба

08:12 20.10.2025
Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

09:13 14.10.2025
РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

15:27 13.10.2025
РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

ВАЖЛИВЕ

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% до історичного максимуму $49,5 млрд – НБУ

НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

ОСТАННЄ

Ситуація з газом не настільки критична, як могло б бути після атак РФ, - член наглядради "Нафтогазу"

Середня зарплата в ритейлі в 2024 р. підвищилася на 30%, найвища зарплата у GoodWine - Opendatabot

"Укрзалізниця" прогнозує у 2025р. скорочення вантажних перевезень на 7% і зростання їх у 2026р. на 0,6%

"Укрзалізниця" заявляє про необхідність покриття дефіциту ліквідності 48,8 млрд грн у 2026 році без погашення євробондів

На Чернігівщині створять індустріальний парк, де виготовлятимуть варення і компоти

"Нафтогаз" та ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. домовилися про співпрацю для постачання американського LNG в Україну

"Укрнафта" оновила 50% парку спецтехніки за три роки

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Ощадбанк притягне до відповідальності винних за умисне пошкодження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver

"Інтерпайп" зміцнює відносин з країнами MENA у преміальному та напівпреміальному сегментах через стрімкий розвиток енергосектору

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА