08:50 23.12.2025
На Рівненщині є пошкодження житла внаслідок масованої російської атаки – ОВА
У Рівненській області є пошкодження житла через масовану повітряну атаку армії РФ у ніч проти вівторка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
"На Рівненщині пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено 3 автомобілі. Люди не поранені", - написав він у Телграмі.
За його словами, на місці події працюють представники Сил безпеки та оборони, в також інших служб.