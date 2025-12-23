На Рівненщині є пошкодження житла внаслідок масованої російської атаки – ОВА

У Рівненській області є пошкодження житла через масовану повітряну атаку армії РФ у ніч проти вівторка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"На Рівненщині пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено 3 автомобілі. Люди не поранені", - написав він у Телграмі.

За його словами, на місці події працюють представники Сил безпеки та оборони, в також інших служб.