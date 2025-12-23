Інтерфакс-Україна
Події
08:51 23.12.2025

Росіяни вкотре вдарили по Одещині, зафіксовані численні пошкодження інфраструктури

Росіяни вкотре вдарили по Одещині, зафіксовані численні пошкодження інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог здійснив чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Між тим, внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками.

Тим часом, у іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення.

"У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності - за допомогою вже звернулися близько 900 людей", - написав Кіпер.

За його словами, на місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їх робота ускладнена постійними повітряними тривогами.

 

Теги: #пошкодження #одеська_область #атака

