Ворожі уламки впали біля житлового будинку в Києві, двоє постраждалих та пошкодження - мер

Ворожі уламки впали біля житлового будинку в одному з районів Києва, є пошкодження, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Святошинському районі уламки впали біля житлового будинку", - написав він у Телеграм.

Кличко зазначив, що за попередньою інформацією, пошкоджені вікна на рівні пʼятого поверху.

Екстрені служби прямують на місце, додав він.

Пізніше мер додав, що є двоє постраждалих внаслідок атаки. Їм медики надають допомогу.