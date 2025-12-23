Інтерфакс-Україна
08:47 23.12.2025

Ворожі уламки впали біля житлового будинку в Києві, двоє постраждалих та пошкодження - мер

Ворожі уламки впали біля житлового будинку в одному з районів Києва, є пошкодження, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Святошинському районі уламки впали біля житлового будинку", - написав він у Телеграм.

Кличко зазначив, що за попередньою інформацією, пошкоджені вікна на рівні пʼятого поверху.

Екстрені служби прямують на місце, додав він.

Пізніше мер додав, що є двоє постраждалих внаслідок атаки. Їм медики надають допомогу.

 

