Суди переважно стають на бік громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату документів – нардеп Шуляк

Тривалість судового процесу за позовами громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату правовстановлювальних документів і відсутність такого житла у Державному реєстрі речових прав (ДРРП), становить у середньому два місяці, і у переважній більшості таких справ рішення ухвалюються на користь позивачів, повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Людина може втратити ці документи, коли змушена екстрено евакуюватись, вони можуть залишатись у помешканні, яке зруйновано, та багато іншого. І тоді компенсація можлива, якщо житло було заздалегідь внесено в ДРРП. Але якщо цього не було зроблено, то дійсно варіантом лишається лише суд… вже є відповідна судова практика, яка показує, що в середньому суди розглядають такі справи 2 місяці, й для позитивного рішення потрібен мінімально обов’язковий обсяг доказів", – сказала Шуляк під час телемарафону "Єдині новини".

Водночас вона зауважила, що є кейси, коли судді ухвалюють рішення не на користь позивачів, але основна причина — вони не вичерпали позасудові способи підтвердження свого права власності на житло.

"В абсолютній більшості розглянутих справ основним доказом виступала копія документа про право власності чи інший документ, який дозволяв встановити точні реквізити правовстановлювального документа, відповідного нерухомого майна та його власника. Це також підтверджує важливість зберігання окремо від оригіналів документів їхніх копій, в тому числі в цифровому форматі. Додатково також можуть знадобитися квитанції про оплату комунальних платежів", – повідомила Шуляк.

При цьому парламентарка наголосила, що підтвердження існування правовстановлювального документа (копія документа, інформація з інших реєстрів тощо) та підтвердження вичерпання позасудових способів відновлення документа (запити до органів, які видали документ, запити до БТІ) становлять мінімально обов’язковий обсяг доказів, необхідних для позитивного для позивача рішення.