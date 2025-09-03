Інтерфакс-Україна
Події
20:15 03.09.2025

Суди переважно стають на бік громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату документів – нардеп Шуляк

2 хв читати
Суди переважно стають на бік громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату документів – нардеп Шуляк
Фото: http://bank.gov.ua/

Тривалість судового процесу за позовами громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату правовстановлювальних документів і відсутність такого житла у Державному реєстрі речових прав (ДРРП), становить у середньому два місяці, і у переважній більшості таких справ рішення ухвалюються на користь позивачів, повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Людина може втратити ці документи, коли змушена екстрено евакуюватись, вони можуть залишатись у помешканні, яке зруйновано, та багато іншого. І тоді компенсація можлива, якщо житло було заздалегідь внесено в ДРРП. Але якщо цього не було зроблено, то дійсно варіантом лишається лише суд… вже є відповідна судова практика, яка показує, що в середньому суди розглядають такі справи 2 місяці, й для позитивного рішення потрібен мінімально обов’язковий обсяг доказів", – сказала Шуляк під час телемарафону "Єдині новини".

Водночас вона зауважила, що є кейси, коли судді ухвалюють рішення не на користь позивачів, але основна причина — вони не вичерпали позасудові способи підтвердження свого права власності на житло.

"В абсолютній більшості розглянутих справ основним доказом виступала копія документа про право власності чи інший документ, який дозволяв встановити точні реквізити правовстановлювального документа, відповідного нерухомого майна та його власника. Це також підтверджує важливість зберігання окремо від оригіналів документів їхніх копій, в тому числі в цифровому форматі. Додатково також можуть знадобитися квитанції про оплату комунальних платежів", – повідомила Шуляк.

При цьому парламентарка наголосила, що підтвердження існування правовстановлювального документа (копія документа, інформація з інших реєстрів тощо) та підтвердження вичерпання позасудових способів відновлення документа (запити до органів, які видали документ, запити до БТІ) становлять мінімально обов’язковий обсяг доказів, необхідних для позитивного для позивача рішення.

 

Теги: #євідновлення #слуга_народу #суди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 27.08.2025
"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

16:33 27.08.2025
Раді пропонують встановити спеціальний порядок визнання військовослужбовців безвісно відсутніми

Раді пропонують встановити спеціальний порядок визнання військовослужбовців безвісно відсутніми

14:51 27.08.2025
Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

20:17 26.08.2025
Кабмін схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення" - Свириденко

Кабмін схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму "єВідновлення" - Свириденко

18:03 07.08.2025
Група нардепів зі "Слуги народу" внесла в Раду законопроєкт про звільнення міністрів за інтерпеляцією

Група нардепів зі "Слуги народу" внесла в Раду законопроєкт про звільнення міністрів за інтерпеляцією

21:17 02.08.2025
Свириденко: Уряд запускає спрощений механізм для швидшого відновлення пошкодженого житла

Свириденко: Уряд запускає спрощений механізм для швидшого відновлення пошкодженого житла

19:38 02.08.2025
Слуга Народу" розглядає питання виключення Кузнєцова з партії — заява

Слуга Народу" розглядає питання виключення Кузнєцова з партії — заява

18:29 02.08.2025
Членство нардепа Кузнєцова у фракції "Слуга народу" буде призупинено на час розслідування - Арахамія

Членство нардепа Кузнєцова у фракції "Слуга народу" буде призупинено на час розслідування - Арахамія

15:27 31.07.2025
Ситуація з голосуванням за закон про обмеження повноважень НАБУ та САП призведе до зміни правил прийняття рішень у фракції "Слуга народу" - нардеп Жмеренецький

Ситуація з голосуванням за закон про обмеження повноважень НАБУ та САП призведе до зміни правил прийняття рішень у фракції "Слуга народу" - нардеп Жмеренецький

13:32 31.07.2025
Депутат Дмитро Костюк заявив про вихід з фракції "Слуга народу"

Депутат Дмитро Костюк заявив про вихід з фракції "Слуга народу"

ВАЖЛИВЕ

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Зеленський прибув до Парижа

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко

ОСТАННЄ

Речник МЗС Тихий на погрози Путіна: РФ не перемагає, треба серйозно посилити на неї тиск

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Зеленський щодо сценарію Південної Кореї в Україні: Все можливо

Зеленський прибув до Парижа

Кабмін ініціює штрафи до 51 тис. грн за проникнення на військові об’єкти - нардеп

Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

Окупанти вдарили дроном "Молнія" по Харкову, наслідки встановлюються – мер

Рада хоче дозволити Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб'єкти – перше читання

ЦПД про нібито просування росіян вглиб Куп’янська: Це фейк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА